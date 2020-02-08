Survivor 2020 yarışmacıları kimler? İşte ünlüler takımı kadrosu! Survivor yeni sezon ne zaman başlıyor?

TV8'in ekran klasiği haline gelen yarışma programı Survivor hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. Survivor 2020 16 Şubat Pazar akşamı ilk bölümüyle yayınlanmaya başlayacak. Çekimleri önümüzdeki hafta başlayacak olan Survivor'da ünlüler ve gönüllüler konsepti olacak. İki takıma ayrılacak yarışmacılar 5 ay sürecek zorlu bir mücadeleye girecek. Survivor 2020'da ünlüler ve gönüllüler takımında yarışacak isimlerden bazıları da belli oldu.

SURVIVOR'DA KİMLER YARIŞACAK?

Survivor 2020'nin açıklanan ilk yarışmacısı Çok Güzel Haraketler Bunlar ile tanınan oyuncu Ersin Korkut olmuştu. Yılmaz Erdoğan'ın yeğeni olan Ersin Korkut, Survivor'da ünlüler takımında mücadele edecek. Survivor 2005'in şampiyonu olan oyuncu Uğur Pektaş, eski Bursaspor'lu futbolcu Sercan Yıldırım, oyuncu Tuğba Melis Türk, DJ Cemal Can Sever, ve MasterChef'in sevilen yarışmacısı Yasin Obuz da Survivor'da ünlüler takımında mücadele edecek isimler arasında yer aldı.

Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Nisa Bölükbaşı, Makbule Karabudak, Meryem Kasap, Elif Gören de Survivor'da gönüllüler takımında yarışacak isimlerden bazıları oldu.

