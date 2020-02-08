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Survivor 2020 yarışmacıları kimler? İşte ünlüler takımı kadrosu! Survivor yeni sezon ne zaman başlıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 03:12 | Son Güncelleme

TV8 ekranlarında yeni sezonu merakla beklenen Survivor yarışmasında geri sayım başladı. Survivor 2020 ünlüler ve gönüllüler takımlarında mücadele edecek yarışmacılar da belli olmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın sunacağı Survivor için Dominik'te son hazırlıklar yapılıyor. Peki Survivor 2020 yarışmacıları kimler oldu? Survivor ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon hakkında bilgiler.

Survivor 2020 yarışmacıları kimler? İşte ünlüler takımı kadrosu! Survivor yeni sezon ne zaman başlıyor?

TV8'in ekran klasiği haline gelen yarışma programı Survivor hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. Survivor 2020 16 Şubat Pazar akşamı ilk bölümüyle yayınlanmaya başlayacak. Çekimleri önümüzdeki hafta başlayacak olan Survivor'da ünlüler ve gönüllüler konsepti olacak. İki takıma ayrılacak yarışmacılar 5 ay sürecek zorlu bir mücadeleye girecek. Survivor 2020'da ünlüler ve gönüllüler takımında yarışacak isimlerden bazıları da belli oldu.

SURVIVOR'DA KİMLER YARIŞACAK?

Survivor 2020'nin açıklanan ilk yarışmacısı Çok Güzel Haraketler Bunlar ile tanınan oyuncu Ersin Korkut olmuştu. Yılmaz Erdoğan'ın yeğeni olan Ersin Korkut, Survivor'da ünlüler takımında mücadele edecek. Survivor 2005'in şampiyonu olan oyuncu Uğur Pektaş, eski Bursaspor'lu futbolcu Sercan Yıldırım, oyuncu Tuğba Melis Türk, DJ Cemal Can Sever, ve MasterChef'in sevilen yarışmacısı Yasin Obuz da Survivor'da ünlüler takımında mücadele edecek isimler arasında yer aldı.

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Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan, Nisa Bölükbaşı, Makbule Karabudak, Meryem Kasap, Elif Gören de Survivor'da gönüllüler takımında yarışacak isimlerden bazıları oldu.
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SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2020 ünlüler gönüllüler 16 Şubat Pazar günü ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Survivor ilk olarak haftada 4 akşam ekranlarda olacak. 5 ay sürecek olan zorlu maratonun finali ise Haziran ayında yapılacak.

SURVIVOR 2019 ŞAMPİYONU KİM OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında başlayan ve Haziran'da final yapan Survivor 2019, Türkiye Yunanistan formatıyla ekranlara gelmişti. Ancak Survivor'ın ilerleyen haftalarında Acun Ilıcalı konsept değişikliği yapmış ve takımları siyah - beyaz olarak ikiye ayırmıştı. Türk ve Yunan yarışmacıların karma olarak aynı takımlarda yarıştığı Survivor 2019'da Türk yarışmacılar arasında Seda ve Yusuf finale kalmıştı. Bodrum'dan canlı yayınlanan finalde ise Yusuf Karakaya şampiyon olmuştu.

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Dimitra ve Dalaka'nın finale kaldığı Survivor 2019'unYunan şampiyonu ise Katerina Dalaka şampiyon olmuştu.

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