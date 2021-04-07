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  4. Survivor'da yiyecek ve içecek sakladıkları ortaya çıktı! Survivor yarışmacıları Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda, Batuhan ve Hanzade'ye şok ceza!

Survivor'da yiyecek ve içecek sakladıkları ortaya çıktı! Survivor yarışmacıları Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda, Batuhan ve Hanzade'ye şok ceza!

07.04.2021 02:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 6 Nisan Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde, ada konseyinde şaşırtan gelişmeler yaşandı. Survivor'da Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda, Batuhan ve Hanzade'nin yarışma kuralları dışında yiyecek ve içecek temin ettikleri ve bunları sakladıkları ortaya çıktı. Acun Ilıcalı ise kural ihlali yapan yarışmacılara verdikleri cezayı açıkladı. Cezayı duyunca şok yaşayan Batuhan ise itiraz ederek "Bu çok ağır oldu. Toparlayamam kendimi artık" dedi.

Survivor'da yiyecek ve içecek sakladıkları ortaya çıktı! Survivor yarışmacıları Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda, Batuhan ve Hanzade'ye şok ceza!

Survivor Türkiye 2021'in son bölümündeki ada konseyinde Acun Ilıcalı bazı yarışmacıların, kurallar dışında gizlice yiyecek ve içecek temin ettiklerini öğrendiklerini açıkladı.

"YARIŞMA KURALLARI DIŞINDA BAZI MADDELER TEMİN ETTİLER"

Acun Ilıcalı, "Ummadığımız ve üzüldüğümüz bir gelişme oldu. Eşitlik ilkesinin bozulduğunu ve tahmin etmediğimiz gelişmeler olduğunu öğrendik. Survivor birinci planda yarışmacılara duyduğumuz güven üzerine kurulu. Biz polis dedektifi gibi
yarışmacılarımızın peşine düşmüyoruz. Ancak kurallarımız var ve bunların bazı yarışmacılar tarafından delindiğini gördük. Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan yarışma kuralları dışında bazı maddeler temin ettiler. Bunları da sakladılar" açıklaması yaptı.

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"AÇLIK PSİKOLOJİSİYLE TEMİN ETTİM VE SAKLADIM"

Olayı kabul eden Aleyna Kalaycıoğlu, "Açlık psikolojisiyle bunu temin ettim ve sakladım. Çok pişmanım. Yapılmaması gerektiğini farkındayım. Herkesten özür dilerim" dedi.

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"AŞIRI PİŞMANIZ"

Aleyna Çalışkan ise "Özür dileriz aşırı pişmanız. Öyle bir heyecanla yapmıştık. Bir daha asla olmayacak" ifadelerini kullandı.
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Acun, kural ihlali yapan diğer yarışmacının ise İlayda olduğunu açıklayarak, "Sen Hanzade'ye bir yiyecek veriyorsun oyundan önce. Hanzade de bunu alıyor. Bunlar kural ihlali olarak görüyoruz ve sonuçları olacak" şeklinde konuştu.

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BATUHAN ÇANTASINA İÇECEK SAKLADI!

Survivor ünlüler takımından Batuhan'ın ise gördüğü bir içeceği çantasına atarak sakladığı ortaya çıktı. Olayı kabul eden Batuhan, "Aslında bu duruma düşmek utanç verici. 3 aydır buradayız ve ilk defa buna yeltendim. Elime yüzüme bulaştırdım. bir içecek gördüm ve çantama attım. Ama ne olduğunu bilmiyordum türünün. Çantamı atmıştım ve bulunmuş" açıklamasını yaptı.

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KURAL İHLALİ YAPAN YARIŞMACILARA ŞOK CEZA!

Acun Ilıcalı, Survivor'da gizlice yiyecek ve içecek temin eden 5 yarışmacıya verdikleri cezayı açıkladı. Ilıcalı, "Fırsat eşitsizliği ve diğer yarışmacılara karşı avantaj sağladığı için yaptırım uygulamak zorundayız. Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan, İlayda
Hanzade ve Batuhan hepiniz üçer ödülden yararlanamayacaksınız" dedi.

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BATUHAN'DAN CEZAYA SERT TEPKİ!

Ilıcalı'nın verdiği cezaya en sert tepki ise Batuhan'dan geldi. Batuhan, "Bu bana haksızlık. Bu çok ağır bir karar. 3 ödül çok ağır. Bir içecek yüzünden bu olmaz. 3 ödül ne demek. Zaten durumum ağır ve çok açım. Toparlayamam kendimi artık. Bir defa daha olsa eleyin beni" sözleriyle karara tepki gösterdi.

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"AZ KALDI BİZ SUÇLU ÇIKACAĞIZ"

Acun Ilıcalı ise bu sözlerin karşısında sert bir yanıt verdi. Ilıcalı, "Şans eseri haberimiz oluyor ve öğreniyoruz. Az kaldı biz suçlu çıkacağız. Yiyecek yada içecek temin ediyorlarsa bunu seyircimizle paylaşmak zorundayız. Biz bunu görmeseydik siz diğer yarışmacılara karşı avantaj elde edecektiniz. Bu bizim çok katı kuralımız. Kural dışı yiyecek içecek temin etmişsiniz.
Ben bunu uyarıyla geçmem" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Batuhan Karacakaya
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