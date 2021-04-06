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Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincisi kim oldu? İşte 6 Nisan Survivor'dan elenen yarışmacı

06.04.2021 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 6 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarını gönüllüler kazanmış ve böylece ünlüler takımından eleme adayları çıkmıştı. Survivor son bölümdeki ada konseyinde ise ünlülerde sms birincisi olan isim son eleme adayını belirledi. Peki Survivor sms birincisi kim oldu? Survivor 2021'den kim elendi? İşte 6 Nisan Salı Survivor'dan elenen yarışmacı.

Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincisi kim oldu? İşte 6 Nisan Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor Türkiye’de bu haftanın dokunulmazlık oyunlarının ikisini de gönüllüler takımı kazandı. Survivor konseylerinde yapılan oylamalarla ilk dört aday belli olmuştu. Survivor son bölümde ise ünlülerde sms birincisi olan yarışmacı son eleme adayını belirleyecek. Dört erkek yarışmacı arasında 13. hafta sms sıralamasına göre en az oyu alan yarışmacı Survivor 2021’den elenecek.

SURVIVOR'DA SMS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Survivor’da bu hafta ünlüler takımı için sms halk oylaması yapıldı. Bu oylamada ünlüler takımında en çok oyu alan isim Batuhan oldu.

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SURVIVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2021’de bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da gönüllüler kazandı. Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında oylama ise kadın ve erkek yarışmacı eşitliğinin korunması nedeniyle sadece erkekler için yapıldı.

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İlk oylamada İsmail ve Doğan, ikinci oylamada Sergen ve Batuhan potaya girdiler.
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Ünlüler takımı SMS birincisi Batuhan oldu. Böylece Batuhan'ın eleme adaylığı düştü. Kalan tek erkek yarışmacı olan Çağrı Atakan ise eleme potasına giren son isim oldu.
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Böylece Survivor'da bu haftanın eleme adayları Çağrı, Sergen, Doğan ve İsmail oldu.

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SURVİVOR’DA KİM ELENECEK?

Survivor 2021'de bu hafta eleme kalan ünlüler takımı yarışmacıları Çağrı, Sergen, Doğan ve İsmail arasında sms oylamasında en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Oylama sonucuna göre Survivor'dan bu hafta elenen isim Doğan oldu.

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Elendiği açıklandıktan sonra Survivor'a veda konuşması yapan Doğan, "Buraya gülerek geldim ve gülerek gitmek isterim. Çok güzel insanlar tanıdım. Herkese çok teşekkür ederim. Burada olduğum için çok mutluydum. Daha da ileri gitmek isterdim ancak nasibim bu kadarmış" dedi.

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TV8 survivor
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