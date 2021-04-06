Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincisi kim oldu? İşte 6 Nisan Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor Türkiye’de bu haftanın dokunulmazlık oyunlarının ikisini de gönüllüler takımı kazandı. Survivor konseylerinde yapılan oylamalarla ilk dört aday belli olmuştu. Survivor son bölümde ise ünlülerde sms birincisi olan yarışmacı son eleme adayını belirleyecek. Dört erkek yarışmacı arasında 13. hafta sms sıralamasına göre en az oyu alan yarışmacı Survivor 2021’den elenecek.

SURVIVOR'DA SMS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Survivor’da bu hafta ünlüler takımı için sms halk oylaması yapıldı. Bu oylamada ünlüler takımında en çok oyu alan isim Batuhan oldu.

SURVIVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2021’de bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da gönüllüler kazandı. Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında oylama ise kadın ve erkek yarışmacı eşitliğinin korunması nedeniyle sadece erkekler için yapıldı.

İlk oylamada İsmail ve Doğan, ikinci oylamada Sergen ve Batuhan potaya girdiler.



Ünlüler takımı SMS birincisi Batuhan oldu. Böylece Batuhan'ın eleme adaylığı düştü. Kalan tek erkek yarışmacı olan Çağrı Atakan ise eleme potasına giren son isim oldu.



Böylece Survivor'da bu haftanın eleme adayları Çağrı, Sergen, Doğan ve İsmail oldu.