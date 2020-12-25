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Survivor 2021 ne zaman? İşte Survivor 2021 yarışmacıları

25.12.2020 11:37 | Son Güncelleme:
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Survivor 2021 ne zaman? İşte Survivor 2021 yarışmacıları

Merakla beklenen Survivor 2021'in yayın tarihi belli oldu. Survivor 2021 merak edilen kadrosuyla 9 Ocak'ta izleyicisiyle buluşacak. Yarışmada Ünlüler ve Gönüllüler olarak iki takım olacak.

TV8'in büyük bir merakla beklenen yarışması Survivor 2021 için artık geri sayım başladı. Hazırlıkları devam eden yarışmanın detayları da belli olmaya başladı. Peki Survivor 2021 ne zaman başlıyor ve Survivor 2021 yarışmacıları kimler?

SURVIVOR NE ZAMAN?

Survivor 2021, 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.

Yarışmacı seçimleri için titizlikle çalışılan yarışmada Ünlüler ve Gönüllüler olarak iki takım oluşturuluyor.

SURVIVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

Herkes Survivor kadrosunu merak ederken bazı isimler duyuruldu. Survivor yarışmacıları arasında Öykü Çelik, Cemal Hünal, Mustafa Aydın ve Batuhan Karacakaya yer alıyor.

Survivor 2021 yarışmacıları arasında MasterChef Türkiye'de karşımıza çıkan Celal Sarıgül'ün olacağı iddia edildi.

'Survivor 2020'ye veda eden Uğur Pektaş ve yine aynı sebepten 'Survivor 2019'dan elenen Hikmet Tuğsuz'un, Survivor'un yeni sezonunda boy göstereceği konuşuluyor.

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