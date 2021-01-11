Survivor 2021 yarışmacısı Batuhan Karacakaya'dan Aşk-ı Memnu ve Bülent itirafı!

Survivor 2021'in en dikkat çeken yarışmacılarından olan Batuhan Karacakaya, 2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent rolünü canlandırmıştı. Survivor Batuhan Karacakaya, ada konseyinde Acun Ilıcalı'yla sohbet etti.

Batuhan'ın Survivor teklifini kabul etmesinin kendilerini çok memnun ettiğini ifade eden Ilıcalı, "O kadar ünlüsün ki, reytingleri o kadar yüksek bir dizide oynadın ki, Türkiye'de seni neredeyse tanımayan yok. Bir büyüme arası vardı. O arayı da biz seyircilerimize göstermiş oluyoruz" dedi.

"BİR GÜN BURAYA GELECEĞİMİ BİLİYORDUM"

Survivor Batuhan Karacakaya da Ilıcalı'nın diziyle ilgili sorularını yanıt verdi. Batuhan Karacakaya, "Aşk- Memnu'da 2 sezon oynadım ve 10 yaşındaydım. Aynı zamanda okulumla beraber yürüttüğüm için yüksek tempoda yaşadım. Lisanslı bir spor yapma zamanım olmadı. O yüzden Survivor'ı çok seviyorum. Sporu çok seviyorum ve kendime de güveniyorum. O dönemden beri izliyorum Survivor'ı. Bir gün ben buraya geleceğimi biliyordum" dedi.

"ÜNLÜ BİRİSİ OLARAK GÖSTERİLMEK İSTEMİYORDUM"

Dizinin yayınlandığı dönemde okulda ünlü birisi olarak gösterilmek istemediğini de söyleyen Survivor Batuhan "Arkadaşlarımla birlikte okuldayken bana farklı bakılmasın istemiyordum. O yüzden dizi muhabbetlerin yapılmasını sevmiyordum. Çünkü o zaman ben ünlü çocuk oluyordum farklılaşmak istemedim" ifadelerini kullandı.



