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Survivor 2021'de ilk eleme adayı kim oldu? 10 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

10.01.2021 23:54 | Son Güncelleme:
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Survivor 2021'de ilk eleme adayı kim oldu? 10 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021'in 10 Ocak Pazar ekrana gelen 2. bölümünde ilk dokunulmazlık oyununun heyecanı yaşandı. Ünlüler ile gönüllüler, Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu parkurda geçen oyunu kazanan takım dokunulmazlığı aldı. Kaybeden takım ise eleme adayını belirlemek için konseyde oy kullandı. Peki, Survivor 2021’de ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2021'in İlk eleme adayı kim oldu? İşte detaylar…

Survivor yeni sezona hızlı başladı. Survivor 2021'in 2. gününde sezonun ilk eleme adayı belirlendi. Ünlüler ve gönüllüler takımları özel olarak hazırlanan havuzlu bir parkurda dokunulmazlığı kazanabilmek için mücadele etti.

AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’dadokunulmazlık oyunu öncesinde takımlar, seçme avantajı için bayrak yarışı yaptı. Bu oyunda takımlar üç erkek üç kadın yarışmacı belirledi. Önce erkeklerin oynadığı bayrak yarışında kazanan Ünlüler oldu. Kadın yarışmacıların bayrak yarışında ise kazanan gönüllüler oldu. 1-1 olduğu için son olarak atış için iki takımdan birer yarışmacı seçildi. Ünlülerden Merve, gönüllülerden Poyraz beş basket atışını yapmak için mücadele etti. Son atışa kalan ve kamera kayıtlarına bakılan avantaj oyununu kazanan ünlüler takımı oldu.

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SURVİVOR’DA İLK DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021 ikinci bölümde dokunulmazlık oyunu seçme avantajını kazanan ünlüler takımı yarışmacıları, karşı takımdan kimlerle yarışmak istediklerini açıkladı. Zorlu parkurda 5 kadın ve 5 erkek yarışmacı mücadele etti.

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Uzun, zorlu ve yorucu parkurda inanılmaz bir mücadele sergilendi. Gönüllüler, 4-1 geriye düştüğü oyunda skoru 4-4'e kadar getirmeyi başardı. Fakat ünlüler, üst üste 4 oyun alarak skoru 8-4'e getirdi. Gönüllüler bir kez daha geriye düştüğü oyunda skoru 8-7’ye taşıdı. Survivor 2021'de ilk dokunulmazlık oyununu ise 10-7'lik skorla ünlüler takımı kazandı.
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SURVİVOR 2021’DE İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor Türkiye’de dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi ekrana geldi. Acun Ilıcalı'nın sunduğu konseyde dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı yarışmacıları için sms oylaması da yapıdı.

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Dokunulmazlığı kaybeden takımın yarışmacıları, potaya gitmesini istediği kişinin adını yazdı. Ve sayılacak oylar sonucunda en fazla ismi yazılan yarışmacı, Survivor 2021’de sezonun ilk eleme adayı olacak.

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Yapılan oylamada takım arkadaşları tarafından Dora ve Sena'nın isimleri yazıldı. Dora'ya 4 çıkarken, 6 oy alan Sena Survivor 2021'deki ilk eleme adayı oldu.

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