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Survivor 2022 şampiyonu ne zaman, saat kaçta belli olacak? Survivor şampiyonu kim olacak: Nisa mı, Adem mi?

30.06.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 şampiyonu belli oluyor. Aylar süren maratonun bitmesine saatler kaldı. Acun Ilıcalı canlı yayında yarışmanın birincisini açıklayacak. Peki Survivor 2022 şampiyonu ne zaman, saat kaçta belli olacak? Survivor şampiyonu Nisa mı, Adem mi olacak? İşte dünyanın en zor yarışması ile ilgili merak edilenler...

Survivor 2022 şampiyonu ne zaman, saat kaçta belli olacak? Survivor şampiyonu kim olacak: Nisa mı, Adem mi?

Survivor 2022 şampiyonu açıklanıyor. Ocak ayında başlayan programda yarışmacılar bir bir adaya veda etti. Ayşe Yüksel, Batuhan Karacakaya, Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıçcı'nın son 4'e kaldığı programda. Ayşe ve Batuhan, finali Nisa ve Adem'e kaptırdı. Peki Survivor 2022 şampiyonu ne zaman, saat kaçta belli olacak? Survivor şampiyonu Nisa mı, Adem mi olacak? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR 2022 ŞAMPİYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Survivor 2022'de Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıçcı finale kalane kalan 2 yarışmacı oldu.

Survivor şampiyonu 30 Haziran Perşembe (bugün) belli olacak.

Final için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Bu akşam kimin şampiyon olduğu belli olacak.

Survivor All Star / Final bölümü bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek.

Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor All Star kadrosundan çıkarılan Nisa Bölükbaşı kaç yaşında ve nereli?

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğan Nisa Bölükbaşı, 8 yaşında başladığı spor kariyerine, yüzme ve tenisi sığdırdı. Prag'da bir tenis kulübü olan Cibulka'da 15 yıl yer aldı. Lise yıllarında yüzme hocalığı yapmaya başlayan Bölükbaşı, sonrasında voleybol oynamaya karar verdi. 2018 yılında Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikinci olmaya hak kazandı. Mimarlık okuduğu için voleybolu bırakmak zorunda kalan Bölükbaşı; snowboard, paten ve bisiklet sporlarıyla da ilgileniyor.

Survivor Adem Kılıçcı nişanlısı kimdir?

ADEM KILIÇCI KİMDİR?

Adem Kılıçcı, 1986 senesinde Ağrı'da dünyaya gelmiştir. Kılıçcı'nın Türkiye'ye Kafkasya'dan göç etmiş Karapapak Türkleri'nden olduğu bilinmektedir. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya almıştır.

Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden isim 2008 senesinde yapılan Yaz Olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders’e 14-3 skor ile mağlup olmuştur. Mücadeleden yenilgi ile ayrılınca Adem Kılıççı, 2008 senesinde Yaz Olimpiyatları’na da veda etmiştir. Yine daha sonra İtalya’nın Pascara kentinde, 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıççı, yarışmalardaki üstün performansı sayesinde Akdeniz Oyunları’ndan gümüş madalya alarak ayrılmayı başarmıştır. 2011 senesinde Ankara’da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonası’na da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrılmıştır.

Türk sporcu ve boksör Adem Kılıççı, 2014-2015 döneminde Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen APB Profesyonel Boks Ligi dünya şampiyonu olmuştur. Rio’da düzenlenecek olan olimpiyatlar için de katılma hakkı elde etmiş olan Adem Kılıççı, kanında yasaklı madde tespit edildiği için Rio’da düzenlenecek olan yarışmalara katılamamıştır.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı Nisa Bölükbaşı
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