Survivor 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı bikinili pozuyla görenleri büyüledi!

Tavırları ve Survivor'daki performansıyla dikkat çeken Nisa Bölükbaşı, şimdilerde aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

BİKİNİLİ POZUYLA BÜYÜLEDİ

Nisa Bölükbaşı, Survivor programının dikkat çeken isimlerinin başındaydı.

Yarıştığı iki sezon boyunca ilgi gören Bölükbaşı, Survivor 2022 All Star'ın şampiyonu oldu.

Bölükbaşı, sosyal medya pozuyla magazin gündeminde yer aldı.

Nisa Bölükbaşı bikinili pozunu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştı.

2 Temmuz 1998 Prag doğumlu Nisa Bölükbaşı 24 yaşındadır.





