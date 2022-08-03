Survivor 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı mini şortlu asansör pozuyla dikkat çekti!

Survivor tarihine 2. kadın şampiyon olarak adını yazdıran Nisa Bölükbaşı, herkes tarafından sevilen bir isim haline gelmişti. Son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Bölükbaşı, mini şortlu asansör pozuyla olay yarattı.

BİKİNİLİ POZLARIYLA MEST ETMİŞTİ

Survivor sonrasında tatile çıkan ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Nisa Bölükbaşı pozlarıyla adeta kasıp kavurmuştu.

Bikinisiyle denizin içinden pozlarını takipçileriyle paylaşan güzel yarışmacı, fiziğiyle dikkat çekmişti.

Bölükbaşı'nın bu pozları sonrasında beğeni ve yorum yağmıştı.

ASANSÖR POZUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Son olarak tatilden dönen ve asansörde mini şortuyla poz veren güzel yarışmacı paylaşımıyla büyüledi.

Bölükbaşı'nın paylaşımındaki düzgün fiziği dikkat çekti.



