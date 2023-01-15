Survivor 2023 Aleyna kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna Elibol aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

Survivor Aleyna Elibol, yarışmada gönüllüler takımı için mücadele verecek isimler arasında yer alıyor. Bu yıl üç farklı takımın yer alacağı yarışmada ünlüler, gönüllüler ve fenomenler kadrosu var. Peki, Survivor 2023 Aleyna kimdir, kaç yaşında? Survivor gönüllüler kadrosunda yer alan Aleyna Elibol aslen nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte hakkında bilgiler...

SURVİVOR 2023 ALEYNA KİMDİR?

1996 doğumlu Aleyna Elibol, sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda oyunculuk yapıyor. Akademi 35.5'tan aldığı Sahne Sanatları ve Temel Oyunculuk Eğitimi ile Diksiyon ve Şan Eğitimi'nin yanında kamera oyunculuğu eğitimleri de aldı.

SURVİVOR ALEYNA ELİBOL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Survivor Aleyna Elibol'un rol aldığı ilk TV dizisi Elimi Bırakma oldu. Payitaht Abdülhamid'de aldığı rolle ise dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Kaçış ve son olarak da Orta Kafa Aşk dizilerinde rol alan güzel oyuncu, yeni sezonda Survivor'da Gönüllüler takımında yer alıyor.

Oyunculuğunun yanı sıra iyi bir sporcu da olan Aleyna Elibol kick Boks, salsa (orta), yoga, futbol ve yüzme sporlarıyla ilgileniyor.



