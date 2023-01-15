MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor 2023 Aleyna kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna Elibol aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

Survivor 2023 Aleyna kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna Elibol aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

14.01.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 gönüllüler kadrosunda yer alan Aleyna Elibol'un kim olduğu merak ediliyor. Daha önce ekranda gördüğümüz Aleyna Elibol sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda oyunculuk yapıyor. Yeni sezonun iddialı yarışmacılarından Survivor 2023 Aleyna kimdir, kaç yaşındadır? Survivor Aleyna Elibol aslen nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte hakkında tüm merak edilenler...

Survivor 2023 Aleyna kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna Elibol aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

Survivor Aleyna Elibol, yarışmada gönüllüler takımı için mücadele verecek isimler arasında yer alıyor. Bu yıl üç farklı takımın yer alacağı yarışmada ünlüler, gönüllüler ve fenomenler kadrosu var. Peki, Survivor 2023 Aleyna kimdir, kaç yaşında? Survivor gönüllüler kadrosunda yer alan Aleyna Elibol aslen nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte hakkında bilgiler...

SURVİVOR 2023 ALEYNA KİMDİR?

1996 doğumlu Aleyna Elibol, sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda oyunculuk yapıyor. Akademi 35.5'tan aldığı Sahne Sanatları ve Temel Oyunculuk Eğitimi ile Diksiyon ve Şan Eğitimi'nin yanında kamera oyunculuğu eğitimleri de aldı.

SURVİVOR ALEYNA ELİBOL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Survivor Aleyna Elibol'un rol aldığı ilk TV dizisi Elimi Bırakma oldu. Payitaht Abdülhamid'de aldığı rolle ise dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Aleyna Elibol 2

Kaçış ve son olarak da Orta Kafa Aşk dizilerinde rol alan güzel oyuncu, yeni sezonda Survivor'da Gönüllüler takımında yer alıyor.

Aleyna Elibol 3

Oyunculuğunun yanı sıra iyi bir sporcu da olan Aleyna Elibol kick Boks, salsa (orta), yoga, futbol ve yüzme sporlarıyla ilgileniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Minicik eteğiyle ayağını sonuna kadar kaldırmaktan çekinmediMinicik eteğiyle ayağını sonuna kadar kaldırmaktan çekinmedi
Kalçasının yarısını açıkta bırakıp poz verdi! Eğilince...Kalçasının yarısını açıkta bırakıp poz verdi! Eğilince...
Baldızının çıplak pozlarına yorum yağdıBaldızının çıplak pozlarına yorum yağdı

En Çok Okunan Haberler

Eski partnerini yerden yere vurdu! Şoke eden iddialar: "Hem baba hem oğulla cinsel ilşki"

Eski partnerini yerden yere vurdu! Şoke eden iddialar: "Hem baba hem oğulla cinsel ilşki"

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!

Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!

Canlı yayında gösterilince Kılıçdaroğlu küplere bindi! "Siz kimi tehdit ediyorsunuz!"

Canlı yayında gösterilince Kılıçdaroğlu küplere bindi! "Siz kimi tehdit ediyorsunuz!"

Hava durumu nasıl olacak? Tarih verdiler... 'Panik yapmayalım'

Hava durumu nasıl olacak? Tarih verdiler... 'Panik yapmayalım'

Yeni fiyatlar açıklandı! 1250 liradan 2750 liraya çıktı

Yeni fiyatlar açıklandı! 1250 liradan 2750 liraya çıktı

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.