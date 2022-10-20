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Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacı kadrosu belli oldu mu?

20.10.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen yarışma Survivor'un yeni sezonu için araştırmalar hız kazandı. Survivor 2023'ün ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz sezon Survivor All Star yarışması düzenlenmiş ve kazanan Nisa Bölükbaşı olmuştu. Peki Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? İşte merak edilenler...

Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacı kadrosu belli oldu mu?

TV8 ekranlarında yayınlanan hayatta kalma programı Survivor için geri sayım başladı. 2022'nin sonlarına doğru yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Survivor'un yeni sezonunda fenomen isimlerin yer alacağı iddia edilmişti. Peki Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacı kadrosu belli oldu mu? İşte merak edilenler...

2023 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor'un yeni sezonunun Survivor All Star-Fenomenler formatıyla yayınlanacağı iddia edildi. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Survivor 2023'ün, MasterChef programının finalinin ardından yayınlanması bekleniyor.

SURVİVOR 2023 KADROSU BELLİ OLDU MU?

Survivor 2023 sezonunda fenomenlerin yarışacağı iddia edildi. Bu isimler arasında Hakan Hatipoğlu, Faster Abdü, Merve Yalçın, Yaren Alaca, Furkan Kızılay ve Semih Öztürk gibi isimler yer aldı.

SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Geçtiğimiz sezonda Survivor pazartesi, salı, çarşamba, cumartesi ve pazar günleri yayınlanıyordu. Program, 20.00'da ekranlara geliyordu.


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