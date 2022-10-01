Bilindiği üzere Survivor All Star 2022 sezonunun şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu. Survivor'un, 2023 sezonunda da All Star yapılacağı iddia edildi. Öte yandan yarışmanın kadrosunda yer alan birçok kişinin ismi geçti. Peki Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacıları kimler olacak? İşte merak edilenler...
Her yıl ocak ve şubat aylarında başlayan Survivor'un önümüzdeki sene şubat ayında başlayacağı öngörülüyor.
Survivor 2023'ün 'All Star- Fenomenler' olarak çekileceği iddia edildi. İşte kadroda olacağı iddia edilen isimler:
Hakan Hatipoğlu
Hikmet Tuğsuz
Stevan Salam
Semih Öztürk
Damla Can
Furkan Kızılay
Merve Aydın
Faster Abdü
Merve Yalçın
Yaren Alaca
Cellat
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