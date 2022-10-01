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Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacıları kimler olacak?

01.10.2022 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatta kalma yarışması olan Survivor'un 2023 sezonu için araştırmalar başladı. Survivor 2023 sezonu için birçok iddianın ortaya atılmasıyla beraber, programın ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. Peki Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacıları kimler olacak? İşte merak edilenler...

Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacıları kimler olacak?

Bilindiği üzere Survivor All Star 2022 sezonunun şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu. Survivor'un, 2023 sezonunda da All Star yapılacağı iddia edildi. Öte yandan yarışmanın kadrosunda yer alan birçok kişinin ismi geçti. Peki Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacıları kimler olacak? İşte merak edilenler...

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Her yıl ocak ve şubat aylarında başlayan Survivor'un önümüzdeki sene şubat ayında başlayacağı öngörülüyor.

Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacıları kimler olacak?

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

Survivor 2023'ün 'All Star- Fenomenler' olarak çekileceği iddia edildi. İşte kadroda olacağı iddia edilen isimler:

Hakan Hatipoğlu
Hikmet Tuğsuz
Stevan Salam
Semih Öztürk
Damla Can
Furkan Kızılay
Merve Aydın
Faster Abdü
Merve Yalçın
Yaren Alaca
Cellat

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Anahtar Kelimeler:
survivor survivor all star
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