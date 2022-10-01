Bilindiği üzere Survivor All Star 2022 sezonunun şampiyonu Nisa Bölükbaşı oldu. Survivor'un, 2023 sezonunda da All Star yapılacağı iddia edildi. Öte yandan yarışmanın kadrosunda yer alan birçok kişinin ismi geçti. Peki Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacıları kimler olacak? İşte merak edilenler...

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Her yıl ocak ve şubat aylarında başlayan Survivor'un önümüzdeki sene şubat ayında başlayacağı öngörülüyor.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

Survivor 2023'ün 'All Star- Fenomenler' olarak çekileceği iddia edildi. İşte kadroda olacağı iddia edilen isimler:

Hakan Hatipoğlu

Hikmet Tuğsuz

Stevan Salam

Semih Öztürk

Damla Can

Furkan Kızılay

Merve Aydın

Faster Abdü

Merve Yalçın

Yaren Alaca

Cellat

