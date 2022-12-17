SURVIVOR 2023 yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor 2023 kadrosu adım adım belli oluyor!

Survivor 2023 kadrosu Acun Ilıcalı tarafından açıklanmaya devam ediliyor. TV 8'de bu sene de ekrana gelecek yarışmanın reytinglerde yine iyi bir sonuç alması bekleniyor. "Survivor yarışmacıları kimler? " sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Acun Ilıcalı daha önce yaptığı açıklamada Berdan Mardini ile Ümit Erdim'in 2023 Survivor kadrosuna dahil olduğunu duyurmuştu. Acun Ilıcalı, son olarak ünlü oyuncu Murat Eken'in kadroya dahil olduğunu açıkladı.

SURVIVOR 2023 YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2023'te bu sezon yarışacak isimler yavaş yavaş belli oluyor.

Acun Ilıcalı anlaşma sağlanan ilk ismin Berdan Mardini olduğunu duyurmuştu.

Survivor'da yarışacak ikinci isim ise oyuncu Ümit Erdim oldu.

Son açıklama ise geçtiğimiz gün Acun Ilıcalı tarafından yapıldı.

Acun Ilıcalı, Murat Eken'in Survivor 2023 kadrosuna dahil olduğunu duyurdu.

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2023 yarışmasının, MasterChef'in sona ermesinden ardından başlaması bekleniyor. Survivor, geçtiğimiz yıl 15 Ocak 2022'de başlamıştı.

