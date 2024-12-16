Survivor 2025 başlamadan gerilimi başladı... Pınar'dan Survivor Sema ve Adem hakkında olay sözler

Survivor 2025 kadrosu sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Survivor 2025 kadrosunda All Star takımında iddialara göre; Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Hikmet yer alıyor.

Survivor 2018'in şampiyonu Adem Kılıççı ve Sema'nın kadroda yer almasından sonra Survivor 2024 kadrosunda bulunan Pınar Saka'dan bomba bir yorum geldi.

Daha önce Sema ile kavga ederek Sema'nın diskalifiyesine sebep olan Pınar bir dönem aşk iddialarıyla da gündeme gelen Pınar ve Adem hakkında bomba ifadeler kullandı.

Pınar "2017'de Sema Adem'e köpek muamelesi yaptı" ifadeleriyle şaşırttı. Pınar devamında ise, Sema'nın Adem'in dışarıda popüler olduğunu gördükten sonra 2018'de arkadaş olduğunu ileri sürdü.

AŞK DEDİKODULARI VARDI

2018 yılında Serhat Akın, Sema ve Adem Kılıççı hakkında aşk iddiasında bulunmuştu. Serhat Akın, internet üzerinden yaptığı yayında Sema'nın Adem Kılıççı ile aşk yaşadığını iddia etmişti. Serhat Akın'ın bu şok iddialarına Survivor 2018'in şampiyonu Adem Kılıççı kızarak "Keşke herkes kurmuş olduğu cümleleri kadar adam ve delikanlı olsa" demişti.