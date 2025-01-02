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Survivor 2025 başlar başlamaz gündem oldu! Barış Murat Yağcı bayıldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.01.2025 07:15
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Survivor 2025 1 Ocak'ta çok konuşulan kadrosuyla başladı. Bir dönem Nisa ile yaşadığı aşkla da çok konuşulan ve Survivor All Star kadrosunda yer alan Barış Murat Yağcı ilk bölümde baygınlık geçirdi.

Survivor 2025 başlar başlamaz gündem oldu! Barış Murat Yağcı bayıldı

Aylardır heyecanla beklenen Survivor 2025, 1 Ocak itibarıyla başladı. Survivor All Star yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın 1 Ocak 2025 çarşamba yayımlanan ilk bölümde rahatsızlandığı görüldü. Yağcı'nın hastalandığı gören izleyiciler yarışmacıya ne olduğunu sorguluyor.

BARIŞ MURAT YAĞCI'YA NE OLDU?

All Star kadrosunda yer alan ve daha önce katıldığı sezonlarda finale kadar giden Barış Murat Yağcı, yarışma sırasında fenalaşarak baygınlık geçirdi.

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Oyun sonrası bir anda yere yığılan Yağcı'nın başına arkadaşları ve sağlık ekipleri koştu.

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Yapılan ilk kontrollerde, Yağcı'nın tansiyonunun düştüğü belirlendi. Yerden kalkamayan Barış Murat Yağcı, sedye ile çadıra götürülerek dinlenmeye alındı. Barış Murat Yağcı yarışmaya devam edecek.

Survivor 2025'in ilk büyük olayı olarak sosyal medyada konuşulan Barış bir dönem Nisa ile aşk yaşamıştı. Barış Murat Yağcı, ilk olarak Survivor 2020 yarışmasına katılmıştı, ve ikinci olmuştu. Ardından survivor 2022'de de yarışmacı olarak izleyenlerin karşısına çıkmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Barış Murat Yağcı Survivor 2025
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