Survivor 2025 kadrosu kesinleşti, kendini tutamadı! Kaan Kazgan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Survivor 2025 için adete nefesler tutuldu. 1 Ocak günü ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacağı ilan edilen Survivor'da kadrolar da kesinleşti.

Acun Ilıcalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birlikte “Gönüllüler” ve “All Star” takımında yer alan isimleri tek tek duyurdu.

YORUM GECİKMEDİ

Survivor 2025 Gönüllüler kadrosunda Kaan Kazgan'ın yer alması dikkat çekti. MMA dövüşçüsü olarak kariyerine başlayan Kazgan Survivor kadrosunun açıklandığı videoya "Şov başlasın" yorumunu yaptı.

KAAN KAZGAN KİMDİR?

Kaan Kazgan, 3 Kasım 1994 tarihinde Sakarya’da dünyaya geldi. Henüz 9 yaşında kick boks ile tanışarak spor hayatına adım atmıştır. Ancak, bu spora bir süre ara verdikten sonra 11 yaşında yeniden spor yapmaya başlamıştır.

2011 yılında profesyonel olarak MMA dövüşçüsü olarak kariyerine başlamış, aynı zamanda Muay Thai Türkiye Şampiyonası ve MMA Türkiye Şampiyonası gibi önemli unvanlar kazanmıştır.

Kaan Kazgan, MMA dövüşçüsü olarak tanınan ve çeşitli dövüşlerde başarılı olan bir sporcu olarak dikkat çekmektedir.

KAAN KAZGAN KARİYERİ

MMA dışında, kick boks ve Muay Thai gibi dövüş sporlarında da deneyim kazanan Kazgan, Türkiye’deki dövüş arenasında kendini kanıtlamıştır.

Kazgan’ın sosyal medya üzerinde geniş bir takipçi kitlesi bulunmaktadır ve burada sıkça tartışmalara katılmaktadır. Özellikle 2023 yılında fitness koçu Savaş Cebeci ile yaşadığı kavga, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştır.