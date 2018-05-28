Survivor 83. bölüm fragmanı! Adem ve Turabi çıldırdı! 'Senin gibi adamları parçalarım. Kolpa dövüşçü'

Survivor 2018'e Turabi ve Adem'in kavgaları damga vurmaya devam ediyor. Haftalar önce oyun alanı dışında büyük kavga yaşayan ve birbirlerine küfreden Adem ve Turabi, Survivor dokunulmazlık oyununda da birbirine girdi. Acun Ilıcalı Adem'i '4 ayını yazık etme' diye uyardı. Ancak ikili arasındaki kavgalar Survivor'ın Pazartesi ekrana gelecek olan 83. bölümünde de devam etti. Kıbrıs finallerinin anahtarı olan sembol oyunu sırasında ikili arasında bu defa çok daha sert bir kavga yaşandı ve araya Esat Yontunç girdi. 'SENİN SAÇ TÜYÜN KADAR BENİM MAÇIM VAR KOLPA DÖVÜŞÇÜ'

İkinci dokunulmazlık oyununda tartışan daha sonra ada konseyinde buzları eriten Adem ve Turabi oyun alanında bir kez daha gerildi. Devreye Esat Yontuç girdi.

Kıbrıs'taki finallere erken gitme ve son haftalarda dokunulmazlık sahibi olma şansı için sembol oyunlarında iki takım karşı karşıya geldi. Ancak oyun sırasında Turabi'nin bir sözüne kızan Merve Aydın, 'Turabi bunu söylemen çok yanlış' deyince Turabi de 'Ben kötü bir şey söylemedim' dedi.

Daha sonra ise Adem Turabi'ye sinirlenerek, 'Senin gibi egoist değilim. Kendini bir şey sanma' diye bağırdı. Bench'te oturdukları sırada ayağa kalkan ve Turabi'nin üstüne yürüyen Adem, 'Kolpa dövüşçüsün. Sen kimsin ya? Senin saç tüyün kadar benim maçım var' dedi. Turabi ise bu ağır sözlere, 'Sen sıfırsın. Senin saç tüyün kadar da benim maçım var' yanıtını verdi. Turabi'ye elini kaldırıp vuracak gibi hareket yapan Adem, 'Senin gibi adamları parçalarım ben' diye bağırdı. O anlarda ise araya giren Esat Yontunç ikili ayırmaya çalıştı. Fiziki kavganın her an yaşanabileceği olayda 'Bırak önce o vursun başlatsın' dedi. ACUN ILICALI ADEM'İ DİSKALİFİYE Mİ EDECEK? ŞOK SÖZLER

İkili arasındaki gerilim elenecek ismin belli olacağı konseyde de sürdü. Kendisini eleme adayı da gösteren Adem'e cevap veren Turabi, 'Sırf dövüşüyor diye bir adama delikanlı diyemezsin. Sırf dans ediyor diye de bir insanı kınayamazsın' dedi. Adem ise, 'Ben kimsenin mesleğiyle dalga geçmem. Ama birisi kalkıp bana belden aşağı vurursa ben de ona belden aşağı vururum' şeklinde konuştu.