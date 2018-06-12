Survivor 96. bölüm fragmanı! Acun Ilıcalı: 'Adalar birleşiyor, bireysel oyunlar başlıyor'

Survivor 2018'in 96'ncı bölümünde Acun Ilıcalı yarışmacılara adaların birleştiğini ve performansların bireysele döndüğünü açıkladı. Survivor 2018 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3-6 Temmuz tarihleri arasında final yapacak. Survivor finaline kısa süre kala artık adalar birleşiyor ve bireysel oyunlar başlıyor

Survivor'ın Salı akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde Acun Ilıcalı, yarışmadaki büyük değişikliği açıklıyor. Hızlandırılmış çekimlerle artık haftada iki eleme olacak. Dokunulmazlık oyunu öncesinde konuşan Ilıcalı, 'Dokunulmazlık oyununda size bir sürpriz var. Bugün itibariyle adalar birleşmiştir.Survivor bireysele dönmüştür' açıklamasında bulundu.

HAKAN'DAN ADEM İÇİN ŞOK YORUM

Survivor'da finale haftalar kala artık bireysel oyunlara dönülürken, Hakan Hatipoğlu da Adem için ilginç yorumlarda bulundu. Hakan Hatipoğlu, 'Survivor'da tek kişi kaldığın zaman sizi iki yol bekler. Oyun anlamında ya rezil olursunuz ya vezir olursunuz. Adem şimdi bu yol ayrımında. Kendi çabalarıyla vezir olmak için mücadele edecek. Biz de onu vezir yapmamak için elimizden geleni yapacağız' şeklinde konuştu.

HAKAN HATİPOĞLU SAKATLANDI

Survivor yeni bölümde dokunulmazlık oyunu sırasında bu defa Hakan Hatipoğlu sakatlandı. Parkurda sert bir şekilde düşen Hakan bir anda yerde kaldı. Survivor sağlık ekibinin müdahale ettiği Hakan'ın sakatlık durumu yeni bölümde belli olacak.



