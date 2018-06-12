MAGAZİN

Survivor 96. bölüm fragmanı! Acun Ilıcalı: 'Adalar birleşiyor, bireysel oyunlar başlıyor'

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.06.2018 02:22 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 12 Haziran Salı ekrana gelecek olan 96. bölümünün tanıtımı yayınlandı. Survivor yeni bölümde artık yeni bir döneme geçiliyor. Temmuz ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde final yapacak olan Survivor 2018'de adalar birleşiyor. Acun Ilıcalı artık Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler döneminin bittiğini ve bireysel oyunlara geçildiğini açıkladı.

Survivor 96. bölüm fragmanı! Acun Ilıcalı: 'Adalar birleşiyor, bireysel oyunlar başlıyor'

Survivor 2018'in 96'ncı bölümünde Acun Ilıcalı yarışmacılara adaların birleştiğini ve performansların bireysele döndüğünü açıkladı. Survivor 2018 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3-6 Temmuz tarihleri arasında final yapacak. Survivor finaline kısa süre kala artık adalar birleşiyor ve bireysel oyunlar başlıyor

Survivor'ın Salı akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünde Acun Ilıcalı, yarışmadaki büyük değişikliği açıklıyor. Hızlandırılmış çekimlerle artık haftada iki eleme olacak. Dokunulmazlık oyunu öncesinde konuşan Ilıcalı, 'Dokunulmazlık oyununda size bir sürpriz var. Bugün itibariyle adalar birleşmiştir.Survivor bireysele dönmüştür' açıklamasında bulundu.

HAKAN'DAN ADEM İÇİN ŞOK YORUM
Survivor'da finale haftalar kala artık bireysel oyunlara dönülürken, Hakan Hatipoğlu da Adem için ilginç yorumlarda bulundu. Hakan Hatipoğlu, 'Survivor'da tek kişi kaldığın zaman sizi iki yol bekler. Oyun anlamında ya rezil olursunuz ya vezir olursunuz. Adem şimdi bu yol ayrımında. Kendi çabalarıyla vezir olmak için mücadele edecek. Biz de onu vezir yapmamak için elimizden geleni yapacağız' şeklinde konuştu.

HAKAN HATİPOĞLU SAKATLANDI
Survivor yeni bölümde dokunulmazlık oyunu sırasında bu defa Hakan Hatipoğlu sakatlandı. Parkurda sert bir şekilde düşen Hakan bir anda yerde kaldı. Survivor sağlık ekibinin müdahale ettiği Hakan'ın sakatlık durumu yeni bölümde belli olacak.

PARTNERGözlerini mürekkeple maviye boyadıGözlerini mürekkeple maviye boyadı
Survivor'da Turabi'nin sakatlığı nedir? Turabi Survivor'dan diskalifiye mi olacak?Survivor'da Turabi'nin sakatlığı nedir? Turabi Survivor'dan diskalifiye mi olacak?
Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 11 Haziran eleme sonuçlarıSurvivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 11 Haziran eleme sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2018 survivor 96 bölüm survivor 96. bölüm fragmanı

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Başbakan Binali Yıldırım Habertürk TV canlı yayınında 24 Haziran seçimleri öncesi açıklamalarda bulundu

Başbakan Binali Yıldırım Habertürk TV canlı yayınında 24 Haziran seçimleri öncesi açıklamalarda bulundu

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

Nusret'in annesini ilk defa görüntülendi

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bir garip anket! Oylara operasyon yapıldı

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Erdoğan'a Niğde mitinginde Muharrem İnce şoku! AK Partililere sorduğu soruya istediği cevabı alamayınca...

Fatih Portakal'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na korkak suçlaması

Fatih Portakal'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na korkak suçlaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Survivor'da Turabi'nin sakatlığı nedir? Turabi Survivor'dan diskalifiye mi olacak?

Survivor'da Turabi'nin sakatlığı nedir? Turabi Survivor'dan diskalifiye mi olacak?

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 11 Haziran eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 11 Haziran eleme sonuçları

Sinem Kobal makyajsız fotoğrafını paylaştı

Sinem Kobal makyajsız fotoğrafını paylaştı

Eda Taşpınar Mikonos sezonunu açtı

Eda Taşpınar Mikonos sezonunu açtı

Şahan Gökbakar eşinin muzır halini paylaştı: İki çocuk anası kadınsın sen ya....

Şahan Gökbakar eşinin muzır halini paylaştı: İki çocuk anası kadınsın sen ya....

ABD’li oyuncu Vince Vaughn gözaltına alındı

ABD’li oyuncu Vince Vaughn gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.