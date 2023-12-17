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Survivor'a damga vurmuştu! Ampute Futbol Milli Takımı'nın yıldızı Barış Telli nişanlandı! O isim yalnız bırakmadı

17.12.2023 12:31 | Son Güncelleme:
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Survivor 2023'te ünlüler takımında yarışan ve performansı ile yarışmaya damga vuran Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nın yıldızı Barış Telli evlilik yolunda ilk adımı attı. Dün akşam nişanlanan Barış Telli'yi özel gününde Survivor'dan arkadaşı Asena Demirbağ yalnız bırakmadı.

Survivor 2023 sezonunda yarışan ve performansı ile yarışmaya damga vuran isimlerden biri olan Barış Telli dün akşam evlilik yolunda ilk adımını attı. Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nın yıldızı Telli Rümeysa Çakmak ile nişanlandı.

survivor

Barış Telli'yi bu özel gününde Survivor'dan arkadaşı Asena Demirbağ yalnız bırakmadı. Barış Telli ve nişanlısı ile pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Demirbağ 'Ömür boyu mutlu olun inşallah' notunu düştü.

barış telli asena

Barış Telli, 1989 yılında Kırıkkale’de dünyaya geldi. 1993 yılında geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybetti.

barış telli 2

Pozitif karakteri ve ailesinin büyük destekleriyle bu durum ona bir engel oluşturmadı ve hayalini kurduğu spor kariyerine ilk olarak Nevzat Kankuş 'un öğrencisi olduğu İsmet Aydınlı İlköğretim Okulu’nun cimnastik takımında başladı.

Barış Telli 22

2005 yılında henüz lise öğrencisiyken Karagücü Ampute Futbol Takımı ile hocası B. Murat Altıntaş vasıtasıyla tanıştı. 2009 yılında 49 golle rekor kırarak Ampute Futbol Süper Ligi gol kralı oldu.

barış telli film

Türkiye'de ve dünyada "Ampute Messi" olarak tanınan milli sporcu Barış Telli'nin hayatının anlatıldığı "Hayatla Barış" filmi 23 Şubat 2024'te vizyona girecek.

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