Survivor'a giden Sergen Yalçın'a büyük tepki! ''Parası bitti...''

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'la hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atan Sergen Yalçın, yeni sezonda alınan kötü sonuçların ardından takımdan ayrılmıştı. Ayrılığın ardından hiçbir yere açıklama yapmayan Sergen Yalçın sessizliğini eski mesleği olan jüri üyeliği ile bozuyor...

SURVIVOR'A GİTTİ

Acun Ilıcalı'nın programı olan Survivor'da jüri üyeliğine hazırlanan Sergen Yalçın, Dominik'e gitti. Tecrübeli teknik direktör, Survivor Birleşme Partisi’ndeki şarkı yarışmasında jüri koltuğunda olacak.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ

Beşiktaşlı taraftarlar ise bu duruma tepki gösterdi. Takımdan ayrıldıktan sonra hiçbir yere açıklamalarda bulunmayan Sergen Yalçın'ın jüri üyeliği yapması siyah-beyazlı taraftarları şaşırttı.



