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  4. Survivor'a giden Sergen Yalçın'a büyük tepki! ''Parası bitti...''

Survivor'a giden Sergen Yalçın'a büyük tepki! ''Parası bitti...''

18.03.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Survivor All Star'da jürilik yapmak için Dominik'e gitti. Tecrübeli teknik adamın paylaşılan fotoğrafına ise taraftarlar tepki gösterdi.

Survivor'a giden Sergen Yalçın'a büyük tepki! ''Parası bitti...''

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'la hem Süper Lig'i hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak büyük bir başarıya imza atan Sergen Yalçın, yeni sezonda alınan kötü sonuçların ardından takımdan ayrılmıştı. Ayrılığın ardından hiçbir yere açıklama yapmayan Sergen Yalçın sessizliğini eski mesleği olan jüri üyeliği ile bozuyor...

SURVIVOR'A GİTTİ

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Acun Ilıcalı'nın programı olan Survivor'da jüri üyeliğine hazırlanan Sergen Yalçın, Dominik'e gitti. Tecrübeli teknik direktör, Survivor Birleşme Partisi’ndeki şarkı yarışmasında jüri koltuğunda olacak.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ

Beşiktaşlı taraftarlar ise bu duruma tepki gösterdi. Takımdan ayrıldıktan sonra hiçbir yere açıklamalarda bulunmayan Sergen Yalçın'ın jüri üyeliği yapması siyah-beyazlı taraftarları şaşırttı.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü survivor Acun Ilıcalı
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