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Survivor'a katılacak mı? Turabi o iddialara yanıt verdi son noktayı koydu! 'Ölmez sağ kalırsam...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
24.12.2024 00:11
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Survivor 2025 sezonuna sayılı günler kala gözle eski yarışmacılara çevrildi. Efsane yarışmacı Turabi'nin Dominik'e gidip gitmeyeceği merak ediliyordu. Sosyal medya hesabından son noktayı koydu.

Survivor'a katılacak mı? Turabi o iddialara yanıt verdi son noktayı koydu! 'Ölmez sağ kalırsam...'

Survivor 2025'in kadrosu ve yayın tarihi sonunda açıklandı. Acun Ilıcalı, All Star ve Gönüllüler takımında yer alan isimleri duyurdu. Survivor'ın All Star kadrosunda İsmail Balaban, Barış Murat Yağcı, Serenay Aktaş, Sema Aydemir, Zeynep Alkan, Batuhan Karacakaya, Yağmur Banda, Ayşe Yüksel, Adem Kılıççı yer aldı. Gönüllüler takımında ise Kaan Kazgan, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Adilhan Numan olacak.

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Kadrolar belli olurken bazı kullanıcılar yarışmada fırtınalar estiren Turabi'nin yeni sezonda yer alıp almayacağını merak etti.

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AÇIKLAMA YAPTI SON NOKTAYI KOYDU!

Sosyal medya hesabında takipçilerine açıklama yapan Turabi, Survivor iddialarına son noktayı koydu. Turabi yaptığı paylaşımda, "Bir diğer efsane yarışma Exatlon'da şampiyon olmakla meşgulüm. Kazasız belasız burayı atlatabilirsem sakatlıklarımı tedavi etmek için hastaneye yatacağım. Yeni rap parçalarımla ortalığı yıkacağım. Ama söz başka bir sezon, ölmez sağ kalırsam çoluk çocuğun elinden emanetim olan Survivor'ı almaya geleceğim. Tabi Acun abi engellerimi kaldırtıp, benimle görüşürse olur bu olay. İsmini yazdığım gündem beri ulaşamıyorum kendisine. Olur da ulaşırsanız lütfen iletin. Beni çaldırıp kapatsın, ben onu geri ararım." dedi.

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O yarışmacı Survivor kadrosundan çıkarıldı! O yarışmacı Survivor kadrosundan çıkarıldı!
Anahtar Kelimeler:
survivor
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