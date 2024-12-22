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Şaşırtan gelişme! Tanıtımda yer alan yarışmacı Survivor kadrosundan çıkarıldı! Herkes nedenini merak ediyor...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
22.12.2024 17:15
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Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonuna sayılı günler kala tanıtımda yer alan bir yarışmacı kadrodan çıkarıldı. Sosyal medyada gündem olan o gelişmenin nedenini ise herkes merak ediyor.

Şaşırtan gelişme! Tanıtımda yer alan yarışmacı Survivor kadrosundan çıkarıldı! Herkes nedenini merak ediyor...

Survivor 2025 sezonu için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı merakla beklenen yeni sezon Survivor kadrosunu ve yayın tarihini geçtiğimiz günlerde tanıtımla duyurmuştu.

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Yayınlanan tanıtıma göre Survivor'ın All Star kadrosunda İsmail Balaban, Barış Murat Yağcı, Serenay Aktaş, Sema Aydemir, Zeynep Alkan, Batuhan Karacakaya, Yağmur Banda, Ayşe Yüksel, Adem Kılıççı yer almıştı. Gönüllüler takımında ise Kaan Kazgan, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Adilhan Numan olacaktı. Gönüllüler kadrosuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

O İSİM KADRODAN ÇIKARILDI!

Tanıtımda gönüllüler takımında yer alan Mevlüt isimli yarışmacı yeni tanıtımda yer almadı. "Zor bir meslekten geliyorum" diyen isim kadrodan çıkarıldı. Afişte yer almasına rağmen yeni tanıtımdan silinen Mevlüt ise sessizliğini koruyor.

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Daha önce de afişte yer alan Hikmet, tanıtımda yer almamıştı ve kadrodan çıkarılmıştı. Kullanıcılar kadroların tam olarak henüz kurulamadığını belirtiyor.

O yarışmacının kadrodan çıkarıldığını iddia edildi! O yarışmacının kadrodan çıkarıldığını iddia edildi!
Anahtar Kelimeler:
survivor
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