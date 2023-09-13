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Survivor'a katılacak olan Turabi rakiplerine meydan okudu! Acun Ilıcalı’ya da seslendi

13.09.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2024’e katılacak olan isimler arasında yer alan Turabi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda rakiplerine meydan okudu. Acun Ilıca’ya da seslenen Turabi’nin yarışmacılar için söylediği sert sözler dikkat çekti.

Her sezon ilgiyle takip edilen yarışmalardan biri olan Survivor 2024 yılında All Star sezonu ile izleyici karşısına çıkacak. Acun Ilıcalı All Star yarışmacılarını bir bir açıklamaya başladı. Ilıcalı’nın açıkladığı isimler arasında Turabi de yer aldı.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Turabi rakiplerine ve Acun Ilıcalı’ya seslendi. Turabi “Valla Acun abi beni aradığın zaman, sağlığımdan dolayı aldığım ilaçların etkisinden de olsa gerek Survivor All Star’ı, finalden sonra da gençliğimden beri hayalim olan Acun Firarda’yı, Turbo Firarda olarak sunmamı istediğini sanmıştım. Meğerse All Star’a davet etmişsin beni. Valla kusura bakma abi, benim buradaki Hollywood hayatımı bırakıp, ordaki açlığa geleceğimi sanıyorsan kesinlikle haklısın.” dedi.

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"BOMBOM VE NORMAL ANTRENMAN YAPARAK GELMESİNLER"

Sert sözler söyleyen Turabi açıklamasında “Bir de rica etsem yarışmacılarına söyler misin iyi hazırlansınlar. Öyle bomboş ve de normal antrenman yaparak gelmesinler. Hasta yatağımdan kalkıp hazırlanmama değsinler.

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Tüm şampiyonları da davet et lütfen. Bakalım SMS olmadan karşımda ne kadar dayanabilecekler! Ve yeni bir iddiaya ne dersin! Adını sen koy. Benim için farketmez. Günün sonunda yarışmayı da iddiayı da kazanan ben olacağım. Survivor All Star’a gelmemi kıskananlar kudurduktan hemen sonra bu adresten bana ulaşabilirler… Çatla da patla nokta kom.” cümlelerine yer verdi.

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