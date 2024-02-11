Survivor'a son anda katılan Hilmi Cem İntepe'yi Murat Ceylan ikna etmiş

Survivor All Star 2024 her bölümüyle gündeme adını yazıyor. Acun Ilıcalı, son konseyde Turabi ve Nihat'ın sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.



Beklenmeyen bu ayrılıkların ardından kadroya 3 yeni yarışmacı katıldı.

"BİRAZ ANİ OLDU"

Bu isimlerden biri de şampiyonlardan Hilmi Cem İntepe oldu. Acun Ilıcalı Hilmi Cem'e söz verince başarılı isim "Öncelikle şaşkınım, bu Survivor biraz sürpriz oldu. Öncekilerde rahatça hazırlanmıştım, zamanım vardı ama bu biraz ani oldu. Sevgili kardeşim Murat Ceylan'ın ani bir telefonuyla büyün fikirlerim değişti, beni çok gaza getiriyor. Hayat abi planlarım vardı Allah'ın da başka planları varmış" dedi.

.





