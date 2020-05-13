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Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a Yılmaz Erdoğan'dan destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 10:25 | Son Güncelleme

Survivor'a veda eden Ersin Korkut, yaşadığı bir sakatlık nedeniyle yarışmadan erken ayrılmak zorunda kaldı. Ersin Korkut'a, usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'dan destek geldi.

Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a Yılmaz Erdoğan'dan destek

Survivor'da Ersin Korkut'un diskalifiye olması herkesi çok üzdü. Dominik’te bulunduğu süre zarfında büyük beğeni toplayan ve yarışmanın da renkli yüzlerinden olan Ersin Korkut bu süre zarfında çok sevdiği köpeği Mes’i de kaybetti.

Ölüm haberinin kendisinden gizlenmesi nedeniyle veda konuşmasında çok duygusal anlar yaşanırken Korkut’un adaya veda etmesiyle ilgili bir paylaşım da Yılmaz Erdoğan’dan geldi.

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"GÖNÜLLERİN ŞAMPİYONUSUN"

Ersin Korkut’u milyonların tanımasını sağlayan ve onu Survivor boyunca da yakından takip eden Yılmaz Erdoğan Instagram hesabı üzerinden Korkut’la çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve altına da şu notu düştü:

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“Yetenekli, azimli, iyi kalpli kuzenim benim! Gönüllerin Şampiyonusun.”

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