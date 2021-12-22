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Survivor Adem Kılıççı'dan kötü haber! "Acun Ilıcalı ile değerlendirip..."

22.12.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star kadrosunda olan Adem Kılıççı sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini üzdü. Survivor Adem yoğun antrenmanlarından sonra sakatlandığını ve Acun Ilıcalı ile durumu değerlendirip ameliyat olacağını duyurdu.

Survivor Adem Kılıççı'dan kötü haber! "Acun Ilıcalı ile değerlendirip..."

Adem Kılıççı Survivor All Star kadrosunda yer alıyordu. Ancak Survivor Adem Kılıççı yaptığı son paylaşımla sevenlerini korkuttu.

Survivor Adem yoğun antrenmanlarından sonra sakatlandığını duyurdu. Adem Kılıççı açıklamasında "Yine her zamanki gibi zorlu ve meşakkatli bir yol nasip oldu" dedi.

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Adem Kılıççı açıklamasının devamında ise "Yoğun bir antrenman dönemi sonunda hiç planlamadığımız bir sakatlık baş gösterdi. Acun Ilıcalı ve doktorumuzla durumu değerlendirdik ve ameliyat olma konusunda anlaştık" dedi.

SURVIVOR ADEM'İN SAĞLIK DURUMU

Adem Kılıççı ameliyat sonrası yaptığı açıklamada ise sağlık durumunun iyi olduğunu ve ameliyatın iyi geçtiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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