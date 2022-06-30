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Survivor Adem Kılıçcı kimdir? Adem Kılıçcı kaç yaşında ve nereli?

30.06.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adem Kılıçcı, Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyurdu. Survivor'a üçüncü kez katılan Adem Kılıçcı üçüncü defa final koltuğunda oturuyor. Bununla beraber Adem Kılıçcı hakkındaki detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Survivor Adem Kılıçcı kimdir? Adem Kılıçcı kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Survivor Adem Kılıçcı kimdir? Adem Kılıçcı kaç yaşında ve nereli?

Survivor All Star 2022'de de geçen sezonlarda olduğu gibi başarılı bir performans sergileyen Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı ile finalde yer alıyor. Kılıçcı, Survivor'un 2017 ve 2018 sezonlarında yer almıştı. 2017 sezonunu ikinci, 2018 sezonunu ise birinci olarak tamamlamıştı. Peki Survivor Adem Kılıçcı kimdir? Adem Kılıçcı kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Survivor Adem Kılıçcı kimdir? Adem Kılıçcı kaç yaşında ve nereli?

SURVİVOR ADEM KILIÇCI KİMDİR?

5 Mart 1986 Ağrı doğumlu Adem Kılıçcı 36 yaşındadır. 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya alan Kılıçcı, Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2008'de gerçekleştirilen Yaz Olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders’e 14-3 skor ile mağlup olmuştur. Mücadeleden yenilgi ile ayrılınca Adem Kılıççı, 2008 senesinde Yaz Olimpiyatları’na da veda etmiştir. Yine daha sonra İtalya’nın Pascara kentinde, 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıççı, yarışmalardaki üstün performansı sayesinde Akdeniz Oyunları’ndan gümüş madalya alarak ayrılmayı başarmıştır. 2011 senesinde Ankara’da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonası’na da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrılmıştır.

Survivor Adem Kılıçcı kimdir? Adem Kılıçcı kaç yaşında ve nereli?

Türk sporcu ve boksör Adem Kılıççı, 2014-2015 döneminde Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen APB Profesyonel Boks Ligi dünya şampiyonu olmuştur. Rio’da düzenlenecek olan olimpiyatlar için de katılma hakkı elde etmiş olan Adem Kılıççı, kanında yasaklı madde tespit edildiği için Rio’da düzenlenecek olan yarışmalara katılamamıştır.


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