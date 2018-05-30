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Survivor Adem ve Turabi için canlı yayında flaş sözler 'Birbirlerini şampiyonluktan edecekler'

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.05.2018 21:14 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de sık sık kavgalarıyla gündeme gelen Adem ve Turabi hakkında çarpıcı bir yorum daha geldi. Survivor Panoroma'da yorumculuk yapan ve aynı zamanda Acun Medya'da yarışmacı seçmelerinde de etkin rol yapan İhsan Tarkan, Adem ile Turabi arasındaki gerginliğe değindi ve canlı yayında çapıcı ifadeler kullandı. İhsan Tarkan, yaşanan bu kavgaların sonucunda iki yarışmacının da birbirini şampiyonluktan edeceğini söyledi.

Survivor Adem ve Turabi için canlı yayında flaş sözler 'Birbirlerini şampiyonluktan edecekler'

TV 8 ekranlarında canlı olarak yayınlanan Survivor Panorama programında gündem yine Adem ve Turabi arasında yaşanan, hakaretlerin ve küfürlerin de havada uçuştuğu kavgalardı.

Yaşanan kavgada özel hayatlara girilmesinin büyük yanlış olduğunu söyleyen İhsan Tarkan, 'Merve çay kaşığı gibi ortalığı karıştırdı. Doğru bir şeyi zamansız söyledi. O sözüsöylemese belki ortalık süt liman olacaktı. Pazar günkü kavgada Adem daha az hatalıydı. Ama son kavgada Adem daha fazla hatalı. Tartışmada en büyük hata özel hayatlara girmesiydi. Egolara dikkat etmesi gerekiyor' dedi.

Adem'in 'Buraya gelmiş sadece 3 tane dövüşçü tanırım. Sen kolpa dövüşçüsün' sözlerini de eleştiren Tarkan, 'Survivor dövüşçüler kulübü mü? Hayatında yumruk atmamış adam birinci olabiliyor. Ümit Karan buraya gelen futbolcu yarışmacılar için aynısını söylese olur mu? Ayrıca kimin daha kötülerden, daha aşağılardan gelmesi gibi tartışmalara girilmesi de yanlış. Birbirlerini şampiyonluktan edecekler. İkisinin de ciddi kitlesi ve fanları var. Eğer bu şekilde kutuplaşırsanız yarın biriniz finale çıktığında, diğerinin fanları karşıdaki adaya oy atar. Sadece o şampiyon olamasın diye diğer finaliste gider oylar. Gittikçe daha da fazla geriliyorlar. Çok fazla anti oyları toplamaya başlıyorlar' şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
adem turabi kavga Survivor survivor 2018 Survivor Panorama

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