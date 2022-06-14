Survivor Aleyna Kalaycıoğlu asansörde mini şortlu ayna pozuyla nefes kesti!

Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran güzel yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu paylaşımlarıyla herkesin gözlerini kamaştırmaya devam ediyor. Harika fiziği ve güzelliğiyle takipçilerinin nefesini kesen güzel isim, son olarak asansörde mini şortuyla ayna pozu verdi.
Survivor yarışmasının ardından Türkiye'ye döndükten sonra adeta fenomen bir isim haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu paylaşımlarıyla herkesi büyülemeye devam ediyor.
Son olarak Instagram hesabından asansörde mini şortlu ayna pozunu paylaşan güzel isim, fiziğinin düzgünlüğüyle dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan fenomen isim, sırt dekolteli pozuyla takipçilerinin dikkatini çekmişti.
Pembeler içinde poz veren Aleyna Kalaycıoğlu'nun o paylaşımına takipçileri beğeni ve yorum yağdırmıştı.
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