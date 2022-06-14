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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu asansörde mini şortlu ayna pozuyla nefes kesti!

14.06.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 yarışmasıyla tanınan, sesi ve güzelliğiyle sosyal medyada adeta fenomen bir isim haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini mest etmeye devam ediyor. Son olarak bir kaç gündür hasta olan Kalaycıoğlu, asansörde çektiği mini şortlu ayna pozuyla takipçilerinin yüreklerini hoplattı.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu asansörde mini şortlu ayna pozuyla nefes kesti!

Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran güzel yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu paylaşımlarıyla herkesin gözlerini kamaştırmaya devam ediyor. Harika fiziği ve güzelliğiyle takipçilerinin nefesini kesen güzel isim, son olarak asansörde mini şortuyla ayna pozu verdi.

MİNİ ŞORTLU AYNA POZUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Survivor yarışmasının ardından Türkiye'ye döndükten sonra adeta fenomen bir isim haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu paylaşımlarıyla herkesi büyülemeye devam ediyor.

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Son olarak Instagram hesabından asansörde mini şortlu ayna pozunu paylaşan güzel isim, fiziğinin düzgünlüğüyle dikkat çekti.

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SIRT DEKOLTELİ POZUYLA MEST ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan fenomen isim, sırt dekolteli pozuyla takipçilerinin dikkatini çekmişti.

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Pembeler içinde poz veren Aleyna Kalaycıoğlu'nun o paylaşımına takipçileri beğeni ve yorum yağdırmıştı.


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