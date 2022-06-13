MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu bakın kime benzetildi! "Türkiye'nin Ester'i"

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu bakın kime benzetildi! "Türkiye'nin Ester'i"

13.06.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Aleyna Kalaycıoğlu, Instagram paylaşımlarıyla binlerce beğeni alıyor. Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Kalaycıoğlu, sosyal medyada bakın hangi dünyaca ünlü oyuncuya benzetildi.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu bakın kime benzetildi! "Türkiye'nin Ester'i"

Survivor 2021 yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu son zamanlarda Instagram paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer aldı. Adından söz ettirmeye devam eden Kalaycıoğlu, bu sefer dünyaca ünlü İspanyol oyuncuya benzerliğiyle sosyal medyada konuşuldu.

BENZERLİK GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Aleyna Kalaycığlu, popüler yapım Elite dizisindeki Carla Rosón Caleruega rolüne hayat veren İspanyol oyuncu ve model Ester Expósito'ya benzetildi.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu bakın kime benzetildi!

Sosyal medyada şaşırtan benzerlik ile ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu bakın kime benzetildi!

Bir kullanıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile Ester Expósito'nun benzer pozlarını birleştirerek, ikisi arasındaki benzerliği vurguladı.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu bakın kime benzetildi!

Kimi kullanıcılar Kalaycıoğlu hakkında, "Türkiye'nin Ester'i" yorumunu yaparken kimi kullanıcılar ise ikilinin arasında benzerlik olmadığını savundu.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu bakın kime benzetildi!

Ester Expósito'nun sosyal medyada 29,2 milyon takipçisi bulunuyor.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu bakın kime benzetildi!

İşte ikilinin benzer pozları...

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu bakın kime benzetildi!

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu bakın kime benzetildi!

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu bakın kime benzetildi!

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu bakın kime benzetildi!

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu bakın kime benzetildi!

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu bakın kime benzetildi!

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu bakın kime benzetildi!

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu bakın kime benzetildi!

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu bakın kime benzetildi!

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu bakın kime benzetildi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! "Bu yol nereye gider bilmiyorum ama..."Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! "Bu yol nereye gider bilmiyorum ama..."
Mayolu pozlarıyla nefes kesti! "Sen varken güneşe gerek yok"Mayolu pozlarıyla nefes kesti! "Sen varken güneşe gerek yok"
Cebinde 83 dolar ile başlayıp lojistik şirketi kurdu! Tolga Karel o günleri anlattıCebinde 83 dolar ile başlayıp lojistik şirketi kurdu! Tolga Karel o günleri anlattı
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan temmuz zammı mesajı

Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan temmuz zammı mesajı

Motorine zam gelecek mi? EPGİS'ten flaş açıklama

Motorine zam gelecek mi? EPGİS'ten flaş açıklama

Edirne'ye akın ettiler! Bavul ve bagajlar doldu taştı

Edirne'ye akın ettiler! Bavul ve bagajlar doldu taştı

Memur ve emekli maaş zammında kritik gün!

Memur ve emekli maaş zammında kritik gün!

48 yaşındaki Şevval Sam sırrını açıkladı! "22 yıldır yemiyorum"

48 yaşındaki Şevval Sam sırrını açıkladı! "22 yıldır yemiyorum"

İlginizi Çekebilir

Yemekteyiz yarışmacısı şefe yorum yaptı! Torpil iması tepki çekti

Yemekteyiz yarışmacısı şefe yorum yaptı! Torpil iması tepki çekti

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Bıktığı 'devasa göğüslerini' küçültmesin diye yalvarıyorlar!

Bıktığı 'devasa göğüslerini' küçültmesin diye yalvarıyorlar!

Dev pitonun midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Dev pitonun midesinden çıkarıldı! Görenler dehşete düştü

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.