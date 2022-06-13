Survivor Aleyna Kalaycıoğlu bakın kime benzetildi! "Türkiye'nin Ester'i"

Survivor 2021 yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu son zamanlarda Instagram paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer aldı. Adından söz ettirmeye devam eden Kalaycıoğlu, bu sefer dünyaca ünlü İspanyol oyuncuya benzerliğiyle sosyal medyada konuşuldu.

BENZERLİK GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Aleyna Kalaycığlu, popüler yapım Elite dizisindeki Carla Rosón Caleruega rolüne hayat veren İspanyol oyuncu ve model Ester Expósito'ya benzetildi.

Sosyal medyada şaşırtan benzerlik ile ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

Bir kullanıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile Ester Expósito'nun benzer pozlarını birleştirerek, ikisi arasındaki benzerliği vurguladı.

Kimi kullanıcılar Kalaycıoğlu hakkında, "Türkiye'nin Ester'i" yorumunu yaparken kimi kullanıcılar ise ikilinin arasında benzerlik olmadığını savundu.

Ester Expósito'nun sosyal medyada 29,2 milyon takipçisi bulunuyor.

İşte ikilinin benzer pozları...





