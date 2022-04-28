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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Hande Sarıoğlu ile şarkı söyledi! "Ee daha daha nasılsınız?"

28.04.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 programı ile adını geniş kitlelere duyuran isim Aleyna Kalaycıoğlu, son zamanlarda sosyal medyada oldukça aktif olan sunucu Hande Sarıoğlu ile bir araya geldi. İkili, arabada şarkı söyledi.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Hande Sarıoğlu ile şarkı söyledi! "Ee daha daha nasılsınız?"

Aleyna Kalaycıoğlu, son zamanların en çok konuşulan ismi Hande Sarıoğlu ile bir araya geldi. Bir süredir sosyal medyada birlikte paylaşım yapan ikili bu defa arabanın içinden şarkı söyledi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU HANDE SARIOĞLU İLE ŞARKI SÖYLEDİ

Aleyna Kalaycıoğlu ile Hande Sarıoğlu, "Sura İskenderli'nin seslendirdiği Ee daha daha nasılsınız" şarkısını söyledi.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Hande Sarıoğlu ile şarkı söyledi!

Kalaycıoğlu, o anları videoya alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Hande Sarıoğlu ile şarkı söyledi!

İkiliye, 2016'da Survivor'da yer alan Ezgi Avcı da eşlik etti.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Hande Sarıoğlu ile şarkı söyledi!

Kayaycıoğlu ve Sarıoğlu ikilisi son zamanlarda Instagram'dan birbirleriyle sık sık paylaşım yapıyor.


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