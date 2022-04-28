Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Hande Sarıoğlu ile şarkı söyledi! "Ee daha daha nasılsınız?"

Aleyna Kalaycıoğlu, son zamanların en çok konuşulan ismi Hande Sarıoğlu ile bir araya geldi. Bir süredir sosyal medyada birlikte paylaşım yapan ikili bu defa arabanın içinden şarkı söyledi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU HANDE SARIOĞLU İLE ŞARKI SÖYLEDİ

Aleyna Kalaycıoğlu ile Hande Sarıoğlu, "Sura İskenderli'nin seslendirdiği Ee daha daha nasılsınız" şarkısını söyledi.

Kalaycıoğlu, o anları videoya alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

İkiliye, 2016'da Survivor'da yer alan Ezgi Avcı da eşlik etti.

Kayaycıoğlu ve Sarıoğlu ikilisi son zamanlarda Instagram'dan birbirleriyle sık sık paylaşım yapıyor.



