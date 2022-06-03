MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iç çamaşırsız ayna pozuyla yürek hoplattı!

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iç çamaşırsız ayna pozuyla yürek hoplattı!

03.06.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 yarışmasında yer alan, yarışmada gösterdiği performansla ve sesiyle tüm Türkiye tarafından tanınan bir isim haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu cesur paylaşımlarıyla nefes kesmeye devam ediyor. Muhteşem fiziğiyle ön plana çıkan fenomen isim, sık sık özel hayatından paylaştığı dekolteli fotoğraflarla gündeme geliyor.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iç çamaşırsız ayna pozuyla yürek hoplattı!

Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın sona ermesiyle birlikte herkes tarafından tanınan bir isim haline gelmişti. Özel hayatıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla takipçilerini mest eden güzel fenomen, son paylaşımıyla adeta olay yarattı. İç çamaşırsız derin göğüs dekolteli bluzüyle ayna pozu veren Kalaycıoğlu, ağızları açık bıraktı.

dasd

HANDE SARIOĞLU'YLA AYRI GÜNÜ GEÇMİYOR

Güzel sunucu Hande Sarıoğlu ile yakın arkadaş olan Aleyna Kalaycıoğlu, her gününü arkadaşıyla birlikte geçiriyor. Gittiği yerlerden sık sık birlikte poz atan ikili, güzellikleriyle sosyal medyaya adeta damga vuruyor.

aleyna

YEŞİL MİNİ ELBİSESİYLE OLAY OLMUŞTU

Instagram hesabında 564 bin takipçisi bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, güzel fiziğini yansıttığı fotoğraflarla ön plana çıkıyor. En son yeşil mini elbisesiyle yaptığı paylaşımla takipçilerinin yüreklerini hoplatan güzel ismin pozuna beğeni ve yorum yağmıştı.

kalaycıoğlu

İÇ ÇAMAŞIRSIZ AYNA POZUYLA BÜYÜLEDİ

Son olarak Instagram'dan yeni bir hikaye paylaşan Aleyna Kalaycıoğlu, iç çamaşırları olmadan ayna karşısına geçti.

aleyna1

Derin göğüs dekoltesini sütyen takmadan ayna pozuyla yansıtan Aleyna Kalaycıoğlu, takipçilerini resmen büyüledi.

aleyna kalaycıoğlu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuş Uçuşu'ndaki öpüşme sahneleri olay olduKuş Uçuşu'ndaki öpüşme sahneleri olay oldu
Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri kararını verdi!Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri kararını verdi!
Barış Akarsu hakkındaki tepki çeken sözlerden sonra flaş karar! Barış Akarsu hakkındaki tepki çeken sözlerden sonra flaş karar!
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik enflasyon verileri açıklandı

Kritik enflasyon verileri açıklandı

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Adaylık için 'Meral Akşener' sürprizi!

Adaylık için 'Meral Akşener' sürprizi!

Yeşilçam'ın Rambo'su vefat etti! Cüneyt Arkın: İçimden bir parça koptu

Yeşilçam'ın Rambo'su vefat etti! Cüneyt Arkın: İçimden bir parça koptu

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

Enflasyon son 24 yılın en yükseğinde gözler asgari ücret zammında!

Enflasyon son 24 yılın en yükseğinde gözler asgari ücret zammında!

İlginizi Çekebilir

Herkes mutlaka yaşamıştır! Kaşıntının nedeni çok başka olabilir

Herkes mutlaka yaşamıştır! Kaşıntının nedeni çok başka olabilir

“Yerini değiştireceğim” diyerek kandırdı! 3 kişi birden...

“Yerini değiştireceğim” diyerek kandırdı! 3 kişi birden...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Vücudu yağ yakma makinesine dönüştürecek!

Vücudu yağ yakma makinesine dönüştürecek!

Annesinin hatası onu bu hale getirdi! Günlerce hastanede kaldı

Annesinin hatası onu bu hale getirdi! Günlerce hastanede kaldı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.