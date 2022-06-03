Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iç çamaşırsız ayna pozuyla yürek hoplattı!

Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın sona ermesiyle birlikte herkes tarafından tanınan bir isim haline gelmişti. Özel hayatıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla takipçilerini mest eden güzel fenomen, son paylaşımıyla adeta olay yarattı. İç çamaşırsız derin göğüs dekolteli bluzüyle ayna pozu veren Kalaycıoğlu, ağızları açık bıraktı.

HANDE SARIOĞLU'YLA AYRI GÜNÜ GEÇMİYOR

Güzel sunucu Hande Sarıoğlu ile yakın arkadaş olan Aleyna Kalaycıoğlu, her gününü arkadaşıyla birlikte geçiriyor. Gittiği yerlerden sık sık birlikte poz atan ikili, güzellikleriyle sosyal medyaya adeta damga vuruyor.

YEŞİL MİNİ ELBİSESİYLE OLAY OLMUŞTU

Instagram hesabında 564 bin takipçisi bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, güzel fiziğini yansıttığı fotoğraflarla ön plana çıkıyor. En son yeşil mini elbisesiyle yaptığı paylaşımla takipçilerinin yüreklerini hoplatan güzel ismin pozuna beğeni ve yorum yağmıştı.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ AYNA POZUYLA BÜYÜLEDİ

Son olarak Instagram'dan yeni bir hikaye paylaşan Aleyna Kalaycıoğlu, iç çamaşırları olmadan ayna karşısına geçti.

Derin göğüs dekoltesini sütyen takmadan ayna pozuyla yansıtan Aleyna Kalaycıoğlu, takipçilerini resmen büyüledi.





