Survivor Aleyna Kalaycıoğlu yeşil bikinili pozuyla kasıp kavurdu!

Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başarmış isimler arasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu paylaşımlarıyla adeta yürek hoplatıyor. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle herkesi dikkatini çeken güzel isim, son olarak bikinili pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu.

YEŞİL BİKİNİLİ POZUYLA KASIP KAVURDU

Her pozuyla ayrı bir olay yaratan ve beğeni yağmuruna tutulan Aleyna Kalaycıoğlu, güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Son olarak Instagram hikayelerinden yeşil bikinisiyle muhteşem fiziğini sergileyen güzel yarışmacı, güzelliğiyle olay yarattı.

INSTAGRAM POZLARIYLA YÜREK HOPLATIYOR

Instagram hesabından düzenli olarak paylaşımlarda bulunan güzel isim, harika fiziğiyle dikkat çekiyor.

İşte her paylaşımıyla takipçilerini büyüleyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun bazı pozları;



