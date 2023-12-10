Survivor All Star 2024 Hakan Hatipoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hakan Hatipoğlu'nun hayatı ve biyografisi

Survivor Hakan, 10 Aralık 2023 Pazar gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. 2008-2009 yıllarında 'Var Mısın Yok Musun?' yarışmasında yarıştıktan sonra Kapadokya Düşleri, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Kurtlar Vadisi Pusu, Benim Adım Osssman gibi yapımlarda rol alan Hakan Hatipoğlu, birçok kez Survivor'da yarışmıştır. İşte Survivor All Star 2024 yarışmacısı Hakan Hatipoğlu hakkında merak edilenler...

SURVIVOR HAKAN KİMDİR?

Hkaan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979 yılımda Çanakkale'de dünyaya geldi.

Özel bir üniversitenin İşletme bölümünden mezun olan Hakan Hatipoğlu, daha sonra Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim almıştır. 'Var Mısın Yok Musun?' yarışmasında yarışan Hatipoğlu, daha sonra Survivor'da yarıştı.

Hakan Hatipoğlu birçok dizi ve filmde de rol almıştır.

HAKAN HATİPOĞLU EVLİ Mİ?

2010 yılında Show TV'de yayımlanan Survivor Kızlar - Erkekler'de, yarışan Hakan Hatipoğlu, bu programda da kadroda yer alan, 'Var Mısın Yok Musun?' yarışmacısı Gizem Akın ile evlidir.

Hatipoğlu, 2015'te ise TV8'de yayımlanan Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta ve 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. olmuştur.

SURVIVOR ALL STAR 2024'TE TAKIMLAR BELLİ OLUYOR

Survivor 2024 kadrosu şu şekilde:

"Turabi, Nagihan Karadere, Hakan Hatipoğlu, Nihat Altınkaya,Yasin Obuz,Ersin Korkut, Nefise Karatay, Ogeday Girişken, Gizem Memiç, Furkan Kızılay, Damla Can, Sercan Yıldırım, Merve Aydın, Yunus Emre Özden, Sahra Işık, Doğukan Manço, Yiğit Poyraz, Aleyna Kalaycıoğlu, Seda Ocak ve Özgür Tetik."

Acun Ilıcalı, takım seçimleri için toplandıklarını belirtti. Takım seçimleri ile ilgili yayın bugün (10 Aralık 2023 Pazar) saat 19.30'da başlayacak.





