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Survivor All Star 2024'te kadro netleşiyor! Çok ünlü isim yeniden yarışmacılar arasında

16.09.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonunda All Star formatıyla izleyici karşısına çıkacak olan Survivor’da yarışacak olan isimler bir bir açıklanıyor. Acun Ilıcalı son paylaşımında yarışmaya dahil olan ünlü ismi sosyal medya hesabından duyurdu.

Survivor All Star 2024 kadrosuna birbirinden ünlü isimler dahil olmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı en son Nefise Karatay’ın yarışmaya katıldığını duyurmuştu. Ilıcalı, Survivor 2024’e Doğukan Manço’nun da katıldığını açıkladı.

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Ünlü isim yaptığı paylaşımda “Sevgili Doğukan Manço Survivor All Star’da olacak. Hem performansıyla hem karakteriyle seyircilerimizin takdirini toplayan sevgili Doğukan, All Star’ın önemli isimlerinden biri olacak.” dedi.

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Acun Ilıcalı Nefise Karatay'ın yarışmaya dahil olduğunu “2023 Survivor şampiyonu Nefise Karatay Survivor 2024 All Star’da bizimle beraber olacak. Nefise’nin en büyük hayali Nagihan ile yarışmaktı. İkisinin mücadelesini dört gözle bekliyorum.” sözleriyle duyurmuştu.

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