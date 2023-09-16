Survivor All Star 2024'te kadro netleşiyor! Çok ünlü isim yeniden yarışmacılar arasında

Survivor All Star 2024 kadrosuna birbirinden ünlü isimler dahil olmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı en son Nefise Karatay’ın yarışmaya katıldığını duyurmuştu. Ilıcalı, Survivor 2024’e Doğukan Manço’nun da katıldığını açıkladı.

Ünlü isim yaptığı paylaşımda “Sevgili Doğukan Manço Survivor All Star’da olacak. Hem performansıyla hem karakteriyle seyircilerimizin takdirini toplayan sevgili Doğukan, All Star’ın önemli isimlerinden biri olacak.” dedi.

Acun Ilıcalı Nefise Karatay'ın yarışmaya dahil olduğunu “2023 Survivor şampiyonu Nefise Karatay Survivor 2024 All Star’da bizimle beraber olacak. Nefise’nin en büyük hayali Nagihan ile yarışmaktı. İkisinin mücadelesini dört gözle bekliyorum.” sözleriyle duyurmuştu.



