Survivor All Star’a bomba isim! Acun Ilıcalı 'SMS’siz yarışmanın sürprizi..' sözleriyle duyurdu

Geçtiğimiz yıl çekişmeli mücadelelere sahne olan Survivor yeni sezonda All Star formatıyla ekrana gelecek. Acun Ilıcalı SMS'siz yapılacak olan Survivor 2024 All Star yarışmacılarını sosyal medya üzerinden tek tek açıkladı.

Acun Ilıcalı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Survivor All Star kadrosuna dahil olan yeni bir ismi daha duyurdu. Ilıcalı, Furkan Kızılay'ın yeniden kadroda olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

''Sevgili Furkan Survivor All Star’a sakatlıkla yarım kalan hikayesini tamamlamak için geliyor.. Hızıyla hepimizi şaşırtan Furkan, SMS’siz yarışmanın sürprizi olabilir.. Gönülden başarılar..''

SURVİVOR ALL STAR 2024 KADROSU

DOĞUKAN MANÇO NEFİSE KARATAY MERVE AYDIN YİĞİT POYRAZ TURABİ DAMLA CAN SERCAN YILDIRIM ALEYNA KALAYCIOĞLU OGEDAY GİRİŞKEN NAGİHAN KARADERE NİHAT ALTINKAYA SEDA OCAK SAHRA IŞIK YASİN OBUZ GİZEM MEMİÇ ÖZGÜR TETİK







