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Survivor All Star’a bomba isim! Acun Ilıcalı 'SMS’siz yarışmanın sürprizi..' sözleriyle duyurdu

26.10.2023 17:38 | Son Güncelleme:
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Survivor Türkiye yeni sezonunda All Star formatıyla izleyici karşısına çıkacak. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve izleyenlerin beğenisini toplayan Survivor'ın yeni sezondaki kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu. Acun Ilıcalı o ismi, 'SMS’siz yarışmanın sürprizi..' diyerek duyurdu.

Geçtiğimiz yıl çekişmeli mücadelelere sahne olan Survivor yeni sezonda All Star formatıyla ekrana gelecek. Acun Ilıcalı SMS'siz yapılacak olan Survivor 2024 All Star yarışmacılarını sosyal medya üzerinden tek tek açıkladı.

Acun Ilıcalı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Survivor All Star kadrosuna dahil olan yeni bir ismi daha duyurdu. Ilıcalı, Furkan Kızılay'ın yeniden kadroda olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

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''Sevgili Furkan Survivor All Star’a sakatlıkla yarım kalan hikayesini tamamlamak için geliyor.. Hızıyla hepimizi şaşırtan Furkan, SMS’siz yarışmanın sürprizi olabilir.. Gönülden başarılar..''

SURVİVOR ALL STAR 2024 KADROSU

  1. DOĞUKAN MANÇO

  2. NEFİSE KARATAY

  3. MERVE AYDIN

  4. YİĞİT POYRAZ

  5. TURABİ

  6. DAMLA CAN

  7. SERCAN YILDIRIM

  8. ALEYNA KALAYCIOĞLU

  9. OGEDAY GİRİŞKEN

  10. NAGİHAN KARADERE

  11. NİHAT ALTINKAYA

  12. SEDA OCAK

  13. SAHRA IŞIK

  14. YASİN OBUZ

  15. GİZEM MEMİÇ

  16. ÖZGÜR TETİK


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