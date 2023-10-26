Survivor All Star’a bomba isim! Acun Ilıcalı 'SMS’siz yarışmanın sürprizi..' sözleriyle duyurdu

Geçtiğimiz yıl çekişmeli mücadelelere sahne olan Survivor yeni sezonda All Star formatıyla ekrana gelecek. Acun Ilıcalı SMS'siz yapılacak olan Survivor 2024 All Star yarışmacılarını sosyal medya üzerinden tek tek açıkladı.
Acun Ilıcalı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Survivor All Star kadrosuna dahil olan yeni bir ismi daha duyurdu. Ilıcalı, Furkan Kızılay'ın yeniden kadroda olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:
''Sevgili Furkan Survivor All Star’a sakatlıkla yarım kalan hikayesini tamamlamak için geliyor.. Hızıyla hepimizi şaşırtan Furkan, SMS’siz yarışmanın sürprizi olabilir.. Gönülden başarılar..''
DOĞUKAN MANÇO
NEFİSE KARATAY
MERVE AYDIN
YİĞİT POYRAZ
TURABİ
DAMLA CAN
SERCAN YILDIRIM
ALEYNA KALAYCIOĞLU
OGEDAY GİRİŞKEN
NAGİHAN KARADERE
NİHAT ALTINKAYA
SEDA OCAK
SAHRA IŞIK
YASİN OBUZ
GİZEM MEMİÇ