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Survivor All Star başlamadan polemiği başladı! Hakan Hatipoğlu'nun yorumu yarışmacıları kızdırdı

01.01.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Panorama yorumcularından Hakan Hatipoğlu’dan Survivor All Star öncesi yaptığı değerlendirme ile yarışmacıları kızdırdı. Hatipoğlu'na, Yasin Obuz, Mert Öcal ve Furkan Kızılay'dan yanıt gecikmedi.

Survivor All Star başlamadan polemiği başladı! Hakan Hatipoğlu'nun yorumu yarışmacıları kızdırdı

Twitter hesabında Survivor All Star’da yarışmacı performanslarına ilişkin tahminlerini paylaşan Hakan Hatipoğlu’nun Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler ve Ardahan Uzkanbaş’a listede yer vermemesi ve bazı isimlerin performansının düşük olacağına yönünde tahminde bulunması yarışma öncesi tartışmalara sebep oldu.

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Performans tahminlerini Kadın-Erkek sıralaması yaparak Twitter'da paylaşan Hakan Hatipoğlu, listede adını geçirmediği yarışmacıları kızdırdı.

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"BOŞ YAPMAYA DEVAM ET"

Hatipoğlu'na ilk tepki Yasin Obuz'dan geldi. Obuz, "Bizi adamdan saymayanı, adam etmesini iyi biliriz. Boş yapmaya devam et...O algılarınızı yerle bir edeceğim eyvallah" diyerek cevap verdi.
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"ÇOK AMATÖRCE"

Hatipoğlu'nun sözlerine bir tepki de Mert Öcal'dan geldi. Öcal Twitter hesabından, " Kimin ne performans yapacağı hiç belli olmaz. Daha Dominik'e gitmeden yapılan performans değerlendirmeleri çok amatörce. Hangi yarışmacının 100m'yi kaç saniyede koştuğunu veya ne kadar atış çalıştığını kim biliyor?" yazdı.
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"HIRSINI ALAMAMIŞ PAŞAM"

Hakan Hatipoğlu'nun sözlerine cevap veren bir diğer isim de Furkan Kızılay oldu. Kızılay, Instagram hesabından, Hatipoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak "Hırsını alamamış paşam! Demek ki bu sene sadece sahada değil, dışarıda da savaşacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim, fragmanda sadece heyecanlıyım, kazanmayı özledim dedim. Çünkü benim savaşım kendimle! Ben kimseyi hor görerek, küçümseyerek gitmiyorum. Bütün arkadaşlarım birbirinden yetenekli kişiler. Böyle bir sıralama yapmak sadece ilgi odağı olmak amaçlıdır." yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Hakan Hatipoğlu Yasin Obuz
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