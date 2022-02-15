Survivor All Star yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu dünyaca ünlü yıldıza benzerliğiyle sosyal medyada olay oldu!

2020 yılında katıldığı Survivor ile geniş kitlelerce tanınan Ezgi Hocaoğlu, Survivor All Star 2022 sezonuna yedek kadrodan dahil oldu. Gönüllüler takımı yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu'nun Netflix'in efsane yapımı Stranger Things'in başrolüne benzerliğini görenler şaşkına döndü.

26 yaşındaki Ezgi Hocaoğlu, spor hayatına çok küçük yaşlarda başladı.

Milli jimnastikçi olan Ezgi Hocaoğlu, Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan pilates eğitmenlik belgesi almaya hak kazandı.

2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Ezgi Hocaoğlu, şimdilerde hayatına spor eğitmeni olarak devam ediyor.

Duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Ezgi Hocaoğlu'nun, dünyaca ünlü yıldız Millie Bobby Brown'a benzerliği, sosyal medyada olay oldu.

Stranger Things dizisinde hayat verdiği 'Eleven' karakteriyle dünyanın en çok kazanan oyuncuları arasına yerleşen 17 yaşındaki Millie Bobby Brown, kendi adıyla bir kozmetik firması bile kurdu.

Instagram'da 47 milyon takipçisi bulunan İngiliz yıldızın, Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu'na benzerliğine yorum yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları, Ezgi Hocaoğlu'nun Instagram paylaşımlarına ''Millie'nin kayıp ikizi olabilir misin?'', ''Stranger Things oyuncusunun Survivor'da ne işi var!'' ve ''Kardeş gibiler inanamıyorum'' tarzında yorumlarda bulundu.



