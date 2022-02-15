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Survivor All Star yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu dünyaca ünlü yıldıza benzerliğiyle sosyal medyada olay oldu!

15.02.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programları arasında yer alan Survivor, TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri. Survivor All Star 2022 sezonuna yedeklerden dahil olan Gönüllüler takımı yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu, dünyaca ünlü yıldıza benzerliğiyle sosyal medyayı salladı.

Survivor All Star yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu dünyaca ünlü yıldıza benzerliğiyle sosyal medyada olay oldu!

2020 yılında katıldığı Survivor ile geniş kitlelerce tanınan Ezgi Hocaoğlu, Survivor All Star 2022 sezonuna yedek kadrodan dahil oldu. Gönüllüler takımı yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu'nun Netflix'in efsane yapımı Stranger Things'in başrolüne benzerliğini görenler şaşkına döndü.

26 yaşındaki Ezgi Hocaoğlu, spor hayatına çok küçük yaşlarda başladı.

Survivor All Star yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu dünyaca ünlü yıldıza benzerliğiyle sosyal medyada olay oldu!

Milli jimnastikçi olan Ezgi Hocaoğlu, Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan pilates eğitmenlik belgesi almaya hak kazandı.

Survivor All Star yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu dünyaca ünlü yıldıza benzerliğiyle sosyal medyada olay oldu!

2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Ezgi Hocaoğlu, şimdilerde hayatına spor eğitmeni olarak devam ediyor.

Survivor All Star yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu dünyaca ünlü yıldıza benzerliğiyle sosyal medyada olay oldu!

Duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Ezgi Hocaoğlu'nun, dünyaca ünlü yıldız Millie Bobby Brown'a benzerliği, sosyal medyada olay oldu.

Survivor All Star yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu dünyaca ünlü yıldıza benzerliğiyle sosyal medyada olay oldu!

Stranger Things dizisinde hayat verdiği 'Eleven' karakteriyle dünyanın en çok kazanan oyuncuları arasına yerleşen 17 yaşındaki Millie Bobby Brown, kendi adıyla bir kozmetik firması bile kurdu.

Survivor All Star yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu dünyaca ünlü yıldıza benzerliğiyle sosyal medyada olay oldu!

Survivor All Star yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu dünyaca ünlü yıldıza benzerliğiyle sosyal medyada olay oldu!

Instagram'da 47 milyon takipçisi bulunan İngiliz yıldızın, Survivor yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu'na benzerliğine yorum yağdı.

Survivor All Star yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu dünyaca ünlü yıldıza benzerliğiyle sosyal medyada olay oldu!

Sosyal medya kullanıcıları, Ezgi Hocaoğlu'nun Instagram paylaşımlarına ''Millie'nin kayıp ikizi olabilir misin?'', ''Stranger Things oyuncusunun Survivor'da ne işi var!'' ve ''Kardeş gibiler inanamıyorum'' tarzında yorumlarda bulundu.

Survivor All Star yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu dünyaca ünlü yıldıza benzerliğiyle sosyal medyada olay oldu!

Survivor All Star yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu dünyaca ünlü yıldıza benzerliğiyle sosyal medyada olay oldu!

Survivor All Star yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu dünyaca ünlü yıldıza benzerliğiyle sosyal medyada olay oldu!

Survivor All Star yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu dünyaca ünlü yıldıza benzerliğiyle sosyal medyada olay oldu!

Survivor All Star yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu dünyaca ünlü yıldıza benzerliğiyle sosyal medyada olay oldu!

Survivor All Star yarışmacısı Ezgi Hocaoğlu dünyaca ünlü yıldıza benzerliğiyle sosyal medyada olay oldu!


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Anahtar Kelimeler:
survivor
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