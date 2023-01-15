Survivor Alper Rende kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2023 Alper’in sevgilisi var mı? İşte Instagram hesabı

Alper Rende’nin kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Survivor 2023 bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. TV 8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor’a katılan Alper Rende 1995 doğumlu. Merak edilen isimlerden olan Rende birçok filmde de rol almıştır. Alper Rende, "alperrende" isimli Instagram hesabını kullanıyor. 2019 yılında YouTuber olan Betül Çakmak ile ilişki yaşamıştır. 2021'de ayrılmışlardır.

SURVİVOR ALPER RENDE KİMDİR?

Alper Rende 16 Ekim 1995 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. 27 yaşındaki Alper Rende Beykent Üniversitesinde Yazılım Bölümünü tamamladı. 2013 yılında Vine adlı uygulama üzerinden paylaştığı videolarla takipçi kitlesi arttı.

2016'da Türk Lokumu, 2017'de Oha Diyorum ve Çılgın Kolej filmlerinde rol aldı. 2019'da ise Enes Batur Gerçek Kahraman ve Sar Başa filmlerinde oynadı.

2016-2018 yılları arası Mediakraft bünyesinde içerik hazırladıktan sonra 2018'de kendi kanalını açtı.

2020'de İzole adında şarkı çıkardı.

YouTube'da çektiği Kaçış isimli video serisinin özel bölümlerini Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform olan Exxen platformundan yayınlarken diğer bölümleri ise kendi kanalından yayınlamaktadır.

Alper Rende YouTube'a çektiği videolarla ünlü oldu. Ünlü fenomen INFLOW Ödülleri'nde En İyi Youtube Influencer’ı ödülünün kazananı oldu.

