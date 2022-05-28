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Survivor Anıl Berk Baki kimdir? Anıl Berk Baki kaç yaşında ve nereli? Sevgilisi kim?

28.05.2022 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'un iddialı yarışmacılarından biri olan Anıl Berk Baki, 27 Mayıs gecesinde eleme konseyinde adı yazılan isim oldu. Bunun üzerine Anıl Berk Baki'nin hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Survivor Anıl Berk Baki kimdir? Anıl Berk Baki kaç yaşında ve nereli? Sevgilisi kim? Anıl Berk Baki'nin İlayda Oral adında kız arkadaşı bulunuyor. İşte detaylar...

Survivor Anıl Berk Baki kimdir? Anıl Berk Baki kaç yaşında ve nereli? Sevgilisi kim?

Anıl Berk Baki ada yaşantısı ve performansıyla Survivor'da dikkat çeken isimlerin başında yer alıyor. Baki'nin sevgilisi İlyda Oral, Baki'ye özlemiyle ilgili çok sayıda paylaşım yapıyor. Peki Survivor Anıl Berk Baki kimdir? Anıl Berk Baki kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Survivor Anıl Berk Baki kimdir? Anıl Berk Baki kaç yaşında ve nereli? Sevgilisi kim?

SURVİVOR ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

1991 İstanbul doğumlu Anıl Berk Baki 31 yaşındadır. Aslen Trabzonludur. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümünü tamamlayan Baki yelken sporu ile ilgileniyor. Milli sporcu Baki aynı zamanda antrenördür.

Sporla iç içe bir yaşam süren Baki, Amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilendi. Sıkı bir Galatasaray taraftarı ve hayvanseverdir.

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TV8 survivor
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