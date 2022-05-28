Survivor Anıl Berk Baki kimdir? Anıl Berk Baki kaç yaşında ve nereli? Sevgilisi kim?

Anıl Berk Baki ada yaşantısı ve performansıyla Survivor'da dikkat çeken isimlerin başında yer alıyor. Baki'nin sevgilisi İlyda Oral, Baki'ye özlemiyle ilgili çok sayıda paylaşım yapıyor. Peki Survivor Anıl Berk Baki kimdir? Anıl Berk Baki kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

SURVİVOR ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

1991 İstanbul doğumlu Anıl Berk Baki 31 yaşındadır. Aslen Trabzonludur. Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümünü tamamlayan Baki yelken sporu ile ilgileniyor. Milli sporcu Baki aynı zamanda antrenördür.

Sporla iç içe bir yaşam süren Baki, Amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilendi. Sıkı bir Galatasaray taraftarı ve hayvanseverdir.



