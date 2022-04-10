Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı

Survivor'un popüler yarışmacılarından biri olan Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral, Baki ile olan pozunu sosyal medya hesabından paylaştı ve Fransızca aşk notu düştü.

İLAYDA ORAL AŞKA GELDİ

Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral geçtiğimiz haftalarda bikinili pozlarıyla gündeme gelmişti.



Oral'ın o pozlarına, "Fiziğin ateş ediyor", "Deniz kızı kadar güzelsin" gibi yorumlar gelmişti.

Bikinili pozlarının yanı sıra giyimi, tarzıyla da dikkat çeken İlayda Oral aşka geldi.

Survivor yarışmacısı sevgilisiyle pozunu paylaşarak Türkçe "Güneşim" anlamına gelen Fransızca "Mon soleil" notunu düştü.

İlayda Oral Instagram hesabından seyahat, yaşam tarzı içeriğinde gönderiler paylaşıyor.



