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Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı

10.04.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışma programında Gönüllüler takımında yer alan ve parkurların tozunu estiren yarışmacı Anıl Berk Baki'nin İlayda Oral adında sevgilisi bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda cesur pozlarıyla gündeme gelen İlayda Oral aşka geldi.

Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı

Survivor'un popüler yarışmacılarından biri olan Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral, Baki ile olan pozunu sosyal medya hesabından paylaştı ve Fransızca aşk notu düştü.

İLAYDA ORAL AŞKA GELDİ

Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral geçtiğimiz haftalarda bikinili pozlarıyla gündeme gelmişti.
Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral aşka geldi! Instagram'da paylaştı

Oral'ın o pozlarına, "Fiziğin ateş ediyor", "Deniz kızı kadar güzelsin" gibi yorumlar gelmişti.

Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral aşka geldi! Instagram'da paylaştı

Bikinili pozlarının yanı sıra giyimi, tarzıyla da dikkat çeken İlayda Oral aşka geldi.

Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral aşka geldi! Instagram'da paylaştı

Survivor yarışmacısı sevgilisiyle pozunu paylaşarak Türkçe "Güneşim" anlamına gelen Fransızca "Mon soleil" notunu düştü.

Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral aşka geldi! Instagram'da paylaştı

İlayda Oral Instagram hesabından seyahat, yaşam tarzı içeriğinde gönderiler paylaşıyor.

Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral aşka geldi! Instagram'da paylaştı

Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral aşka geldi! Instagram'da paylaştı

Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral aşka geldi! Instagram'da paylaştı

Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral aşka geldi! Instagram'da paylaştı


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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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