Survivor Anıl Berk Baki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Anıl Berk Baki Survivor'dan elendi mi?

Survivor 2022 All Star'da performansı ve ada yaşantısıyla göze çarpan isimlerden biri olan Anıl Berk Baki'nin Survivor macerası 11 Haziran akşamında sona erdi. Peki Survivor'dan elenen Anıl Berk Baki kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

1991 İstanbul doğumlu Anıl Berk Baki 31 yaşındadır. Aslen Trabzonlu olan Baki lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümünde aldı. Yelken sporu ile ilgilenen Baki aynı zamanda Milli sporcudur.

Anıl Berk Baki 1.80 boyunda 84 kilo ağırlığındadır. Anıl Berk Baki'nin İlayda Oral adında bir kız arkadaşı bulunuyor.





