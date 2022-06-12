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Survivor Anıl Berk Baki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Anıl Berk Baki Survivor'dan elendi mi?

12.06.2022 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anıl Berk Baki, 11 Haziran akşamında Ayşe Yüksel, Hikmet Tuğsuz ve Batuhan Karacakaya'nın yer aldığı potada elenen isim oldu. Bunun ardından Anıl Berk Baki'nin hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Survivor'dan elenen Anıl Berk Baki kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

Survivor Anıl Berk Baki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Anıl Berk Baki Survivor'dan elendi mi?

Survivor 2022 All Star'da performansı ve ada yaşantısıyla göze çarpan isimlerden biri olan Anıl Berk Baki'nin Survivor macerası 11 Haziran akşamında sona erdi. Peki Survivor'dan elenen Anıl Berk Baki kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

Survivor Anıl Berk Baki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Anıl Berk Baki Survivor'dan elendi mi?

SURVİVOR ANIL BERK BAKİ KİMDİR?

1991 İstanbul doğumlu Anıl Berk Baki 31 yaşındadır. Aslen Trabzonlu olan Baki lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümünde aldı. Yelken sporu ile ilgilenen Baki aynı zamanda Milli sporcudur.

Survivor Anıl Berk Baki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Anıl Berk Baki Survivor'dan elendi mi?

Anıl Berk Baki 1.80 boyunda 84 kilo ağırlığındadır. Anıl Berk Baki'nin İlayda Oral adında bir kız arkadaşı bulunuyor.

Survivor Anıl Berk Baki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Anıl Berk Baki Survivor'dan elendi mi?

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survivor
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