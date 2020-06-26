Survivor araba ödülü Skoda Kodiaq ne kadar? 2020 sıfır Skoda Kodiaq fiyatı ne kadar, özellikleri neledir?

Survivor yarışmasında araba ödülünde Skoda Kodiaq markanın açıklanmasının ardından, araç hakkında araştırmalar yapan takipçiler, merakla arabanın özelliklerini de aratmaya başladı. Tüm dünyada büyük ilgi göre Skoda Kodiaq, 1990 yılında Alman markası Volkswagen ile işbirliği yapmıştır. Skoda Kodiaq 2020 sıfır aracın ne kadar olduğunu merak edenlere özellikle aracın özelliklerini detaylı olarak haberimizde verdiğimizi belirtelim.

ÖTV indirimi bekleyen ve sürekli sıfır araba fiyatlarını sorgulayan vatandaşlar, Survivor’ın ardından da şimdi de Skoda Kodiaq fiyatlarını merak etmeye baladı. Survivor yarışmasında araba ödülü olarak ne verilecek sorusunun cevabını dün akşam TV’8 ekranlarında paylaşıldı. Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından arama meraklıları ile yarışmayı izleyenler araştırmalar yapmaya başladılar. Skoda Kodiaq geniş çaplı özellikleriyle birlikte vatandaşlar tarafından oldukça beğenilen bir otomobil. Skoda Kodiaq fiyatı ne kadar, özellikleri neler? Survivor araba ödülü Skoda Kodiaq ne kadar?