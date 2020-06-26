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Survivor araba ödülü Skoda Kodiaq ne kadar? 2020 sıfır Skoda Kodiaq fiyatı ne kadar, özellikleri neledir?

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 26.06.2020 08:12 | Son Güncelleme

Herkesin ilgiyle takip ettiği yarışmada araba ödülü olarak Skoda Kodiaq marka bir otobomil verilecek. Survivor 2020 yarışmasında yarışma ödülünde Skoda Kodiaq marka arabanın, araba ödülü yarışmasında verileceğinin açıklanmasının ardından Survivor takipçileri merakla 2020 Skoda Kodiaq otomobil fiyatları nedir sorusuna cevap aramaya başladı. 2020 Survivor yarışmasında araba ödülü olarak verilen Skoda Kodiaq sıfır 2020 fiyatları nedir? 2020 Skoda Kodiaq özellikleri nedir? İşte Skoda Kodiaq ne kadar

Survivor araba ödülü Skoda Kodiaq ne kadar? 2020 sıfır Skoda Kodiaq fiyatı ne kadar, özellikleri neledir?

Survivor yarışmasında araba ödülünde Skoda Kodiaq markanın açıklanmasının ardından, araç hakkında araştırmalar yapan takipçiler, merakla arabanın özelliklerini de aratmaya başladı. Tüm dünyada büyük ilgi göre Skoda Kodiaq, 1990 yılında Alman markası Volkswagen ile işbirliği yapmıştır. Skoda Kodiaq 2020 sıfır aracın ne kadar olduğunu merak edenlere özellikle aracın özelliklerini detaylı olarak haberimizde verdiğimizi belirtelim.

Survivor araba ödülü Skoda Kodiaq ne kadar? 2020 sıfır Skoda Kodiaq fiyatı ne kadar, özellikleri neledir?

ÖTV indirimi bekleyen ve sürekli sıfır araba fiyatlarını sorgulayan vatandaşlar, Survivor’ın ardından da şimdi de Skoda Kodiaq fiyatlarını merak etmeye baladı. Survivor yarışmasında araba ödülü olarak ne verilecek sorusunun cevabını dün akşam TV’8 ekranlarında paylaşıldı. Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından arama meraklıları ile yarışmayı izleyenler araştırmalar yapmaya başladılar. Skoda Kodiaq geniş çaplı özellikleriyle birlikte vatandaşlar tarafından oldukça beğenilen bir otomobil. Skoda Kodiaq fiyatı ne kadar, özellikleri neler? Survivor araba ödülü Skoda Kodiaq ne kadar?

skoda

2020 Skoda Kodiaq özellikleri nedir?

1.5 TSI 150 PS ACT DSG
2.0 TDI 190 PS DSG 4x4
Silindir Sayısı 4 4
Silindir Hacmi(cc) 1.498 1.968
Çap / Strok (mm) 74.5 X 85.9 81 x 95.5
Maks. güç
[Kw(PS) / dev/dak] 110 (150) / 5.000-6.000 140 (190) / 3.500-4.000
Maks. tork
[Nm / dev/dak] 250 / 1.500 - 3.500 400 / 1.750 - 3.250

Model Yılı: 2020

Araç Türü: Binek

Segment: D

Gövde Tipi: SUV

Motor Tipi: İçten Yanmalı (Standart)

Donanım Paketi: Prestige

Ait Olduğu Ülke: Çek Cumhuriyeti – Almanya

Skoda Kodiaq Motor Özellikleri

Yakıt Tipi: Benzin

Silindir Hacmi: 1498 cc

Silindir Adedi: 4

Yakıt Püskürtme: TSI - Doğrudan Enjeksiyon

Besleme Tipi: Turbo

Skoda Kodiaq 2020 Fiyatları

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