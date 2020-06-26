Survivor araba ödülü Skoda Kodiaq ne kadar? 2020 sıfır Skoda Kodiaq fiyatı ne kadar, özellikleri neledir?

Survivor yarışmasında araba ödülünde Skoda Kodiaq markanın açıklanmasının ardından, araç hakkında araştırmalar yapan takipçiler, merakla arabanın özelliklerini de aratmaya başladı. Tüm dünyada büyük ilgi göre Skoda Kodiaq, 1990 yılında Alman markası Volkswagen ile işbirliği yapmıştır. Skoda Kodiaq 2020 sıfır aracın ne kadar olduğunu merak edenlere özellikle aracın özelliklerini detaylı olarak haberimizde verdiğimizi belirtelim.
ÖTV indirimi bekleyen ve sürekli sıfır araba fiyatlarını sorgulayan vatandaşlar, Survivor’ın ardından da şimdi de Skoda Kodiaq fiyatlarını merak etmeye baladı. Survivor yarışmasında araba ödülü olarak ne verilecek sorusunun cevabını dün akşam TV’8 ekranlarında paylaşıldı. Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından arama meraklıları ile yarışmayı izleyenler araştırmalar yapmaya başladılar. Skoda Kodiaq geniş çaplı özellikleriyle birlikte vatandaşlar tarafından oldukça beğenilen bir otomobil. Skoda Kodiaq fiyatı ne kadar, özellikleri neler? Survivor araba ödülü Skoda Kodiaq ne kadar?
1.5 TSI 150 PS ACT DSG
2.0 TDI 190 PS DSG 4x4
Silindir Sayısı 4 4
Silindir Hacmi(cc) 1.498 1.968
Çap / Strok (mm) 74.5 X 85.9 81 x 95.5
Maks. güç
[Kw(PS) / dev/dak] 110 (150) / 5.000-6.000 140 (190) / 3.500-4.000
Maks. tork
[Nm / dev/dak] 250 / 1.500 - 3.500 400 / 1.750 - 3.250
Model Yılı: 2020
Araç Türü: Binek
Segment: D
Gövde Tipi: SUV
Motor Tipi: İçten Yanmalı (Standart)
Donanım Paketi: Prestige
Ait Olduğu Ülke: Çek Cumhuriyeti – Almanya
Yakıt Tipi: Benzin
Silindir Hacmi: 1498 cc
Silindir Adedi: 4
Yakıt Püskürtme: TSI - Doğrudan Enjeksiyon
Besleme Tipi: Turbo
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