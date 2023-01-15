Survivor Asena kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor 2023 gönüllüler yarışmacısı Asena Demirbağ'ın mesleği, Instagram hesabı ve hayatı!

Asena Demirbağ, Survivor 2023'te gönüllüler takımında yarışacak. Bilindiği üzere bu sene üç farklı takımın yer alacağı yarışmada ünlüler, gönüllüler ve fenomenler kadrosu var. Peki, Survivor Asena kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor 2023 gönüllüler yarışmacısı Asena Demirbağ'ın mesleği, Instagram hesabı ve hayatı...

SURVİVOR ASENA KİMDİR?

Survivor Gönüllüler yarışmacısı Asena Demirbağ 24 yaşındadır.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi BESYO bölümünden mezun olan Demirbağ sosyal medya hesabını aktif kullanmaktadır.

ASENA DEMİRBAĞ'IN MESLEĞİ NEDİR?

Asena Demirbağ, pilates eğitmenliği, kişisel antrenörlük ve online koçluk yapmaktadır.

SURVIVOR ASENA'NIN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Survivor Asena'nın Instagram hesabının kullanıcı adı @asenademirbag'dır.

Asena Demirbağ'ın 30,4 bin takipçisi vardır.

