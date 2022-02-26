Survivor Atakan ne ceza alacak? Survivor dokunulmazlık oyununda kural dışı davranan Avatar Atakan'ın cezası ne olacak? 26 Şubat 2022 Cumartesi

Survivor Atakan, yarışmanın 32. bölümünde dikkat çeken bir davranışta bulundu. Survivor 2022 AllStar'ın 26 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak 32. bölümünün fragmanında Avatar Atakan'ın yaptığı davranışa Murat Ceylan'ın tepki gösterdiği görüldü. Çağan Atakan Arslan, Murat Ceylan'ın ödülü göstermesinin ardından açlığına yenilerek ödülden ısırık aldı. Bunun üzerine Murat Ceylan, Avatar Atakan'ın durumunu değerlendireceklerini söyledi. Bu kapsamda SSurvivor Atakan ne ceza alacak? Survivor dokunulmazlık oyununda kural dışı davranan Avatar Atakan'ın cezası ne olacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Survivor'ın 26 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak bölümü ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

SURVİVOR ATAKAN NE CEZA ALACAK? 26 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ

Survivor'ın 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'ın 26 Şubat Cumartesi günü ekrana gelecek bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda karşı karşı gelecek.

Fragmanda, kıyasıya rekabetin yaşanacağı dokunulmazlık oyunu öncesi ünlüler takımı ile gönüllüler takımına ödülü gösteren Murat Ceylan'ın boşluğundan faydalanan Avatar Atakan'ın ödülden ısırk aldığı görülüyor.

Avatar Atakan'ın kendini tutamamayarak ödülden ısırık alması ve "ben dayanamıyorum" demesi üzerine Murat Ceylan uyarıda bulundu.

"Atakan kusura bakma bu bizim hoşlandığımız hareket değil. Bunu değerlendireceğiz" diyen Murat Ceylan'ın bu ifadeleri sonrası Avatar Atakan'ın alacağı ceza merak konusu oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA KURAL DIŞI DAVRANAN AVATAR ATAKAN'IN CEZASI NE OLACAK? 26 ŞUBAT 2022 CUMARTESİ

Yarışmacı arkadaşları Avatar Atakan'ın bu davranışı üzerine şaşkınlık yaşadı. Avatar Atakan'ın ne ceza alacağı programın 26 Şubat Cumartesi günü ekrana gelecek olan bölümünde belli olacak. Avatar Atakan'ın alacağı ceza belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN KİMDİR?

Avatar Atakan olarak bilinen Çağan Atakan Arslan 27 Ağustos 1989 tarihinde Sivas'ta doğdu.

Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başlamıştır. 16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmış ve o günden bu yana birçok başarıya imza atmıştır. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girmiştir. Eğitimine halen devam etmektedir. Atakan Arslan, 2008 yılından itibaren kick boks ve Muay Thai Milli Takımlarında ülkesini uluslararası arenada temsil etmekte, aynı zamanda da profesyonel müsabakalara çıkmaktadır.

2011 yılında Özbekistan'da 5.000 rakip taraftarın önünde Özbek rakibini finalde nakavt ederek IFMA Muay Thai Dünya Şampiyonu unvanını kazanmış ve bu alanda ülkesine büyük erkeklerdeki ilk altın madalyayı getirmiştir. TPW adı altında profesyonel güreşte de performanslar sergileyen Atakan Arslan, adından Soldier olarak söz ettirmiştir.

Kickboks kariyerinin önemli olaylarından biri de, dünyanın kickboks organizasyonlarından biri olan Glory World Series ile yaptığı anlaşmadır. 2014 yılında Deput yapan Atakan Arslan, ilk maçını Glory 15 İstanbul'da Brezilyalı rakibi Jonatan Olveira yapmıştır. 2015 yılında ise Glory 20 Dubai'de Chad Sudgen ile karşılaşmıştır.

2016 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler programında Ünlüler takımına dahil olan Avatar Atakan, 5 ay süren zorlu mücadele sonrası Survivor şampiyonu olmuştur. Survivor sonrası ringlere dönüp, Mix Fight Gala organizasyonunda 81 kilo dünya şampiyonluk maçına çıkıp, Kevin Brenda'yı ikinci rauntta nakavt etmiştir. 3 Aralık 2016'da kemerini korumak için Marco Pique ile dövüşmüş ve 3 raunt sonunda rakibini yenerek kemerini korumuştur.

Profesyonel sporun dışında çeşitli sinema ve dizi filmlerinde de oynayan Atakan Arslan modellik de yapmaktadır.

2017'de Söz dizisinin başrol olarak Üsteğmen Zafer Yaman karakterini canlandırdı. Dizinin 12 Bölümünde diziden ayrıldı. Kendisi sosyal medya hesaplardan oyunculuk zor meslek ve bu yüzden diziden ayrılmış bulunmaktayım dedi. Ama çıkan haberler sonucu ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile anlaşamadığı için diziden ayrıldı.

2017 yılında Serap Korkmaz ile evlenmiştir. 2018 yılının Haziran ayındada Leon Aslan Arslan isimli çocuğu olmuştur.

Çağan Atakan Arslan Survivor'ın 2016 yılında yayınlanan sezonunda birinci olmuştur.

