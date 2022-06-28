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Survivor Avatar Atakan'dan duygu yüklü paylaşım! "Acun abi adımı açıkladığında..."

28.06.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2016 sezonunda şampiyon olan Avatar Atakan, macerasını Survivor All Star 2022 ile devam ettirmişti. Survivor ile geniş bir kitleye ulaşan Avatar Atakan, Survivor 2022'den 9. olarak ayrıldı. Evine ve sevenlerine kavuşan eski yarışmacı, duygu yüklü paylaşımda bulundu.

Survivor Avatar Atakan'dan duygu yüklü paylaşım! "Acun abi adımı açıkladığında..."

Survivor 2022'nin iddialı yarışmacılarından biri olan Avatar Atakan, 9. olarak herkesi şaşırtmıştı. Survivor 2016 ve 2019 sezonlarıyla adını duyuran Muay Thai sporcusu ve oyuncu Avatar Atakan, eşi Serap Korkmaz ve oğlu Aslan'a kavuştu. Elenmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Survivor Avatar Atakan'dan duygu yüklü paylaşım!

"ŞİMDİ YENİDEN BAŞLIYORUZ"

Avatar Atakan Survivor'a veda etmesinin ardından, Survivor'dan karelerini paylaşarak şu ifadeleri sarf etti: "2016 da şampiyon oldugum senenin başında konseyde söylediğim gibi bu sene de konseyde Yer yüzünün gerçek fatihleri kalpleri fethedendir demiştim. Hedefim tabiki şampiyonluktu, fakat kendimden taviz vererek şampiyon olmaktansa onurlu bir şekilde elenmeyi tercih ettiğimi de söyledim. Hiç beklemediğim bir zamanda ansızın benim için Survivor bitti bir an konseyde Acun abi adımı açıkladığında bunun bir şaka olduğunu düşündüm. Ama meşalem çoktan sönmüştü beni tek mutlu eden şey 5.5 ay sonra eşime ve Aslan oğluma kavuşuyor olmaktı. Türkiye’ye döndüğümde ise inanılmaz bir tabloyla karşılaştım.En az 2016'daki kadar, hatta daha fazla beni evladı, kardeşi, abisi gibi gören,canı gönülden bana sarılan ve destekleyen insanlar vardı.Gören herkes sen nasıl elendin şok olduk bizim finalistimiz şampiyonumuz sendin diyor. şampiyon olsam ancak böyle karşılanırdım zaten sosyal medyada da inanılmaz bir destek vardı. Demek ki sms te olmadı. İçimde en ufak bir tereddüt en ufak bir keşke yok Survivor sayesinde inanılmaz bir kitleye ulaştım. Beni destekleyen desteklemeyen herkese sonsuz teşekkürler. Bu hikaye burada bitti. Şimdi yeniden başlıyoruz."

Survivor Avatar Atakan'dan duygu yüklü paylaşım!

Çağan Atakan Arslan, Serap Korkmaz ile 2017'de evlendi.

Survivor Avatar Atakan'dan duygu yüklü paylaşım!

İkilinin bu evlilikten Leon Aslan Arslan adında bir erkek çocuğu bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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