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Survivor Aycan neden yok, geri gelecek mi? Aycan Yanaç diskalifiye mi oldu?

01.02.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020'de de Ünlüler takımında yarışan Aycan Yanaç Survivor All Star 2022'de Ünlüler takımında yer aldı. 1 Şubat akşamı yayınlanan Survivor'ın yeni bölümünde oyunda yer almayan Aycan Yanaç'ın neden olmadığı merak konusu oldu. Yanaç, Survivor All Star 2022'de kısa bir süre sağlık sorunları nedeniyle yer almamıştı. Peki 1 Şubat Survivor Aycan neden yok?

Survivor Aycan neden yok, geri gelecek mi? Aycan Yanaç diskalifiye mi oldu?

Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Aycan Yanaç ekranların tanınan yüzü haline geldi. Aycan Yanaç 1 Şubat akşamında yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde de yer almadı. Son yaşanan gelişmelerden sonra Yanaç'ın diskalifiye olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Aycan Yanaç diskalifiye mi oldu? İşte merak edilenler...

SURVİVOR AYCAN NEDEN YOK? AYCAN YANAÇ DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Aycan Yanaç'ın Survivor'daki akıbeti hakkında konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Aycan'ın süren bir sakatlığının olmadığını ve Survivor'a devam edip etmeme konusunda kendisine fazla zaman tanıyamayacaklarını söyledi. Yani Survivor'a devam edip etmeme kararını Aycan Yanaç verecek. Yanaç'ın kararının kısa zamanda belli olması bekleniyor.

Survivor Aycan neden yok, geri gelecek mi? Aycan Yanaç diskalifiye mi oldu?

Aycan Yanaç'ın Survivor'daki akıbeti hakkında açıklama bekleniyor.

Survivor Aycan neden yok, geri gelecek mi? Aycan Yanaç diskalifiye mi oldu?

Aycan Yanaç'ın kısa süre önce koronavirüse yakalandığı öne sürülmüş ve bir süre karantinada kaldığı ifade edilmişti.

Survivor Aycan neden yok, geri gelecek mi? Aycan Yanaç diskalifiye mi oldu?

Aycan Yanaç Survivor'a gitmeden önce Instagram hesabından şu ifadeleri paylaşmıştı: "Civciviniz çok heyecanlı. Artık başlıyoruz yarım kalan hikayeme son yazmaya gidiyorum sizler için buradayım sizleri her gün yanımda hissedeceğim dualarınızı eksik etmeyin hepinizi çok seviyorum"

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Anahtar Kelimeler:
Aycan Yanaç survivor
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