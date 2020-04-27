Survivor Aycan şifreli ne konuştu? "Çok üzücü bir haber aldım" Survivor Aycan'dan gizli yazışma açıklaması

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'in dikkat çeken yarışmacısı Aycan Yanaç ada konseyinde gündeme gelen şifreli yazışmalarına açıklama getirdi.

Acun Ilıcalı, Survivor 2020’de konseyde Aycan’ın moralinin neden bozuk olduğunu sordu. Aycan ise yakın zamanda aldığı bir kötü haber olduğunu söylemişti. Acun Ilıcalı ise bunun üzerine haberi alabileceği yazışmalardaki şifreyi çözeceğini iddia etti. Ve ikinci konseyde şifrenin ve konuşmanın detaylarını anlattı.

Ünlüler takımından Aycan Yanaç, yarışmaya gelmeden önce arkadaşları ile kötü bir haber olduğu zaman söylemeleri üzerine anlaştığını söyledi. Ve son olarak bunu hayırlı olarak gördüğünü söyleyen Survivor Aycan, “İyi şeyler biter ki daha iyileri başlasın diye” diyerek konuya açıklık getirdi.

"SÖYLEMESELERDİ DAHA ÇOK ÜZÜLÜRDÜM"

Şifreli konuşmayla ilgili açıklama yapan Aycan, "Geçen haftaki iletişim çok iyi geçmedi benim için. Çok üzücü bir haber aldım. Bu beni daha çok hırslandırdı. Kız arkadaşlarıma kötü bir şey olursa mutlaka söylemelerini istedim. Biz yazışmaya başladığımızda soğukluk olduğunu farkettim. Sonra gizli yazışmalarımızdan bana anlattılar ne olduğunu. Böylece anladım. Bu haberi beklemiyordum ama sanki içime doğmuştu.

Söylemeselerdi daha çok üzülürdüm" ifadelerini kullandı.



