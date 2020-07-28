Survivor Aycan Yanaç'a Gaziantep ALG Spor'dan teklif

Güzel futbolcu Aycan, Survivor 2020'e katılmasından sonra A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör yaşadığı polemik ile gündem olmuştu.
Milli futbolcu Aycan Yanaç, katıldığı bir programda "Benim oyuncularım burada kan ter içinde antrenman yaparken yarışmaya giden bir Aycan'ı çağıracağımı zannetmiyorum" yorumunu yapan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör hakkında açıklamalarda bulundu.
Survivor'ın ardından ilk kez konu hakkında konuşan Yanaç, bu sözlere karşı olan kırgınlığını ve şaşkınlığını dile getirdi.
YouTube'da yayınlanan Sorgu Odası isimli programda konuşan Yanaç, "Elendikten sonra bunu öğrendim. Bunu öğrenince üzüldüm ve şok oldum. Benim Suvivor'a giderken milli takımla böyle bir problemim yoktu. Onlarla böyle bir konuşmam olmadı" dedi.
Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyon olan ve UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan Gaziantep ALGspor’da Aycan Yanaç heyecanı yaşanıyor.
Survivor’da ünlenen geçtiğimiz yıl Türkiye Kadın Milli takımında forma giyen Aycan Yanaç için sosyal medya hesaplarından Aycan hayranları ALG Spor’u mesaj yağmuruna tuttu.
Önümüzdeki yıl hedefini yüksek tutan ve şampiyonlar liginde boy gösterecek olan ALG Spor’un Aycan Yanaç’ı alması için güzel oyuncunun hayranları harekete geçti.
ALG Spor’un Aycan’ı alması için sosyal medya üzerinden adeta kampanya başlatılırken ALGspor başkanı Ali Gözcü ise bu duruma kayıtsız kalmadı.
Başkan Gözcü yaptığı Gaziantep Güneş sitesine yaptığı açıklamada ise: “ Takımımıza katkı sağlayacak ve başarıya götürecek tüm transferlere açığız. Aycan Yanaç sevenlerinin bu heyecanını anlıyorum ve konu ile ilgileneceğimi bildirmek isterim.” dedi.
Yanaç, Necla Güngör'ün milli takımda kaldığı süre boyunca kendisine gelecek milli takım tekliflerini kabul etmeyeceğini dile getirdi ve "Necla hoca olduğu sürece milli takımdan teklif gelse de kabul etmem. Necla hocanın kafasında kurup böyle bir konuşma yapması beni gerçekten üzdü. Böyle bir şey olsa Almanya'da milli takım hocası benimle gurur duyar ve desteklerdi" ifadelerini kullandı.
Almanya'da Frensdorf kadın futbol takımında forma giyen Yanaç, Güngör'ü yalancı olmakla suçladı. Yanaç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Survivor ve milli takım arasında bir seçim yapmam gerekse tabii ki milli takımı seçerdim. Survivor yokken benim hayatımda futbol vardı. Tamam Survivor'a gittim ve elendim benim hayatımda hala futbol var."
Güngör ile herhangi bir görüşmesinin olmadığını vurgulayan futbolcu, "Benim Necla hocayla görüşmem bile olmadı. Kaç yaşına gelmişsin, milli takımın başında bir antrenörüsün, böyle bir yalanı nasıl söylersin sen?
Ben bunu duyduktan sona gerçekten şok oldum çünkü Necla hocayla gerçekten hiçbir konuşmam olmadı. Hatta hala da böyle bir konuşma yapmadık" sözleriyle açıklamalarına devam etti.
Bu durumun haksızlık olduğunu savunan ve yarışmadan sonra hocasının kendisini aramasını beklediğini fakat bunun gerçekleşmediğini de açıklayan Aycan Yanaç, "Ben yarışmadan elenince Necla hocanın beni aramasını bekledim. Belki kendine 'Tamam ben Aycan'la böyle bir konuşma yapmadım, böyle bir yalan söyledim, acaba belki aramı düzeltir miyim, gönlünü alabilir miyim"'diye sormuştur diye düşündüm.
Ben bunu bekledim. Ona kızgın değilim sadece hala şoktayım. Neden böle bir şey söyledin? Beni ararsa konuştuktan sonra fikirlerim de değişebilir. Bu haksızlık yani. Ben orada bir yarışmadayım, sen benim hakkımda böyle bir şey diyorsun ve izleyenler de ona inanıyor. İnsanlar 'Aycanla konuşmuş, Necla hoca böyle bir şey diyor' diye düşünüyor. Ama böyle bir şey olmadı. Sen nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? Şimdi buna inanan insanlar, hakkımda kötü bir şey düşünmez mi?" diye konuştu.
F.Bahçe'de flaş ayrılık!
Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık daha!
Altınordu'dan Beşiktaş'a stoper!
Üç büyükler peşinde!
İşte Burak Yılmaz'ın Lille'den alacağı ücret
Mandzukic transferinde dev kapışma!
"Vergi konusunda talimatımız yok
Hakan Çalhanoğlu'ndan hocasına övgü dolu sözler
Aziz Yıldırım ve Moussa Sow ile buluştu
Max Kruse, pokerden fotoğraf paylaştı!
Rakip oyuncuyu yaka paça sahanın dışına attılar!
Merih Demiral İtalya'da tarihe geçti!
Abdullah Avcı adım adım Trabzonspor'a
Okuyucu Yorumları 0 yorum