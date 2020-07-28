Survivor Aycan Yanaç'a Gaziantep ALG Spor'dan teklif

Güzel futbolcu Aycan, Survivor 2020'e katılmasından sonra A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör yaşadığı polemik ile gündem olmuştu. Milli futbolcu Aycan Yanaç, katıldığı bir programda "Benim oyuncularım burada kan ter içinde antrenman yaparken yarışmaya giden bir Aycan'ı çağıracağımı zannetmiyorum" yorumunu yapan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör hakkında açıklamalarda bulundu. Survivor'ın ardından ilk kez konu hakkında konuşan Yanaç, bu sözlere karşı olan kırgınlığını ve şaşkınlığını dile getirdi. YouTube'da yayınlanan Sorgu Odası isimli programda konuşan Yanaç, "Elendikten sonra bunu öğrendim. Bunu öğrenince üzüldüm ve şok oldum. Benim Suvivor'a giderken milli takımla böyle bir problemim yoktu. Onlarla böyle bir konuşmam olmadı" dedi. SÜRPRİZ TEKLİF Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyon olan ve UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan Gaziantep ALGspor’da Aycan Yanaç heyecanı yaşanıyor. Survivor’da ünlenen geçtiğimiz yıl Türkiye Kadın Milli takımında forma giyen Aycan Yanaç için sosyal medya hesaplarından Aycan hayranları ALG Spor’u mesaj yağmuruna tuttu.

Önümüzdeki yıl hedefini yüksek tutan ve şampiyonlar liginde boy gösterecek olan ALG Spor’un Aycan Yanaç’ı alması için güzel oyuncunun hayranları harekete geçti. ALG Spor’un Aycan’ı alması için sosyal medya üzerinden adeta kampanya başlatılırken ALGspor başkanı Ali Gözcü ise bu duruma kayıtsız kalmadı. Başkan Gözcü yaptığı Gaziantep Güneş sitesine yaptığı açıklamada ise: “ Takımımıza katkı sağlayacak ve başarıya götürecek tüm transferlere açığız. Aycan Yanaç sevenlerinin bu heyecanını anlıyorum ve konu ile ilgileneceğimi bildirmek isterim.” dedi. "TEKLİF GELSE KABUL ETMEM" Yanaç, Necla Güngör'ün milli takımda kaldığı süre boyunca kendisine gelecek milli takım tekliflerini kabul etmeyeceğini dile getirdi ve "Necla hoca olduğu sürece milli takımdan teklif gelse de kabul etmem. Necla hocanın kafasında kurup böyle bir konuşma yapması beni gerçekten üzdü. Böyle bir şey olsa Almanya'da milli takım hocası benimle gurur duyar ve desteklerdi" ifadelerini kullandı. "GÖRÜŞMEM BİLE OLMADI" Almanya'da Frensdorf kadın futbol takımında forma giyen Yanaç, Güngör'ü yalancı olmakla suçladı. Yanaç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Survivor ve milli takım arasında bir seçim yapmam gerekse tabii ki milli takımı seçerdim. Survivor yokken benim hayatımda futbol vardı. Tamam Survivor'a gittim ve elendim benim hayatımda hala futbol var."