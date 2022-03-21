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Survivor Aycan Yanaç'ın estetiksiz hali şoke etti! "Suratındaki ablaklığa ne oldu abla?"

21.03.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla büyük kitlelerce tanınmaya başlayan futbolcu Aycan Yanaç, bu sene Survivor 2022: All Star yarışmasında mücadele ederken yarışmadan kendi isteğiyle ayrılmıştı. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarına devam eden ünlü sporcunun yüzündeki büyük değişim görenleri şaşırttı.

Survivor Aycan Yanaç'ın estetiksiz hali şoke etti! "Suratındaki ablaklığa ne oldu abla?"

2022 yılında düzenlenen Survivor'dan rahatsızlığı sebebiyle ayrılan ünlü futbolcu Aycan Yanaç'ın estetik öncesi hali sosyal medyada gündem oldu. 1998 doğumlu olan ve Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan göçmen bir aileden dünyaya gelen Yanaç, Şubat ayında Survivor'a veda etmişti.

KENDİ İSTEĞİYLE AYRILMIŞTI

Abisi de kendisi gibi futbolcu olan isim 2020 yılında Survivor'a dahil olmuştu. Sonrasında 2022 yılında düzenlenen Survivor All Star'a da katılan isim, yarışma esnasında koronavirüse yakalanmış ve gündemden düşmemişti.

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Yarışmaya rahatsızlığı sebebiyle mola veren sporcu, 2 Şubat 2022 tarihinde yarışmadan kendi isteğiyle ayrılmıştı.

ÇENESİNDEKİ SİVRİLİK GÖZDEN KAÇMADI!

Yanaç, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü ismin yüzündeki değişim ise takipçilerini şaşırttı. Çenesinin eski halinden farklı olarak sivrildiği görülen Aycan Yanaç'ın yüzünün şeklindeki değişiklik de gözden kaçmadı.

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Ünlü ismin bazı hayranlarının sosyal medyada "Suratındaki ablaklığa ne oldu abla?", “Çene estetiği mi? Olmamış ya?”, “Ne yaptın kendine Aycan?” şeklinde yorumlarda bulunduğu görüldü.

"O YÜZDEN Mİ SÜREKLİ ESTETİK YAPIYORSUNUZ?"

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Yanaç, paylaştığı fotoğrafa "Kusurlar sevmeye engel olsaydı, dünyada sevilecek kimse kalmazdı.." şeklinde not düşerken, bir takipçisinin ise "O yüzden mi sürekli botox estetik tarzı şeyler yapıyorsunuz, komiksiniz" şeklinde yorum atması dikkat çekti.

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İşte Aycan Yanaç'ın eski fotoğrafları:

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Anahtar Kelimeler:
Aycan Yanaç TV8 survivor
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